Дополнить школьную программу Вербицкая предлагает курсом православной культуры.

Такими соображениями глава РАО, заместитель председателя Общества русской словесности поделилась в интервью агентству городских новостей «Москва».

– Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Л.Толстого, а также некоторые романы Федора Достоевского нужно убрать, – заявила Людмила Вербицкая. – Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины.

Что касается курса «Православная культура», по словам председателя РАО, его введение как раз обсуждается на учебно-методическом совете.

Вербицкая подчеркивает, что в учебной программе, подготовленной для курса, сейчас есть ряд недостатков. Прежде всего, специалистов не устраивает резкий уклон только в православную культуру, оставляющий за бортом остальные.

– Я считаю, что в курс школьной программы должны входить произведения духовной литературы, но нужно решить, какие именно. Библию, думаю, каждый должен прочесть. Это и духовно-нравственное воспитание, моральные основы. А значит, такой курс необходим. Но, конечно, изучение его должно быть добровольным, – считает Вербицкая.