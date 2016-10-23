Россия очень профессионально действует в разрешении конфликтных ситуаций в небе над Сирией. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, отвечая на вопросы журналистов в Багдаде об отношениях между ВВС коалиции и российскими ВКС, пишет ТАСС.

Кроме того, министр обороны заявил, что допускает возможность более широкого сотрудничества с Россией в Сирии.

Глава Пентагона, отмечая профессионализм российских ВКС, уточнил также, что госсекретарь Джон Керри "призывает Россию делать правильные вещи, чтобы США могли присоединиться к ней".

- Но мы не можем выражать согласие с действиями, которые предпринимаются в неправильном направлении. Мы не можем и не будем, - заявил глава Пентагона. - Так что все зависит от того, получится ли у России двигаться в правильном направлении.

Американские военные используют каналы общения с российским Минобороны, чтобы не допустить конфликтных ситуаций в Сирии. Эти каналы применяются для предотвращения инцидентов во время проведения воздушных операций. Связь осуществляется в рамках отдельного меморандума.

Невыполнение США своих обязательств привело к нынешнему сложному гуманитарному положению в Восточном Алеппо, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Продолжаем отмечать резкую критику и необоснованные выпады в адрес российской стороны в контексте гуманитарного положения в Восточном Алеппо, - сказала она, отметив, что тяжелая гуманитарная ситуация получила там такое развитие в результате невыполнения США своих обязательств от 9 сентября по обеспечению режима прекращения боевых действий.