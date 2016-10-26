Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер принял участие в конференции в Совете по международным отношениям, в ходе которой рассказал своё видение развития мировой политики, сообщают РИА Новости. В частности, он отдельно уделил внимание России в своём выступлении, отметив, что основной целью внешней политики Владимира Путина на данный момент является возвращение России на мировую арену в качестве великой державы.

"Владимир Путин видит Россию великой страной, великой державой. Главная их цель состоит в том, чтобы США относились к России как к великой державе", - отметил он.

При этом он также добавил, что мир стремительно меняется и двуполярную систему сменила многополярная, что привело к возрастанию роли ряда стран в мировой политике, включая Россию и Китай.

"Естественный ход истории заключается в том, что мы перешли от двуполярной системы времен холодной войны к многополярной конструкции международных отношений, где такие страны, как Россия, Китай, видят себя важными, если не доминирующими игроками. И они являются таковыми", — заявил Клэппер.