Министр образования России Ольга Васильева назвала советского лидера Иосифа Сталина политиком "с большим-большим знаком минус".

– Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий. Но при этом мы должны согласиться, что этот человек – государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус". Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой, — заявила она в интервью "Интерфаксу".

Она призналась, что писала кандидатскую и докторскую диссертации, которые были посвящены истории Русской православной церкви и патриотическому движению в годы Великой Отечественной войны.

– В 1943-1953-х годах этот тиран и прагматик (Сталин – прим.ред.) использовал потенциал Русской православной церкви для организации послевоенного мироустройства. Уникальность этого десятилетия заключается в том, что интересы правителя и церкви совпали, — подчеркнула Васильева.

Напомним, что Ольга Васильева заняла пост министра образования в августе 2016 года. В связи с этим некоторые издания вспомнили её высказывания о Сталине. В частности, в 2013 году она говорила, что при всех недостатках Сталин – государственное благо, потому что накануне войны он занялся единением нации, возродил героев дореволюционной России и занялся пропагандой русского языка и литературы.

В результате Федерация еврейских общин России потребовала от Васильевой прояснить своё отношение к фигуре Сталина, чтобы "не оставлять места для двусмысленности".



