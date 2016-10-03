Экс-мэр Лондона Борис Джонсон, занявший не так давно пост министра иностранных дел Великобритании, назвал Африку страной, сообщает Mirror.

"Средняя продолжительность жизни в Африке значительно увеличилась после того, как страна стала частью глобальной экономической системы", - с серьезным видом заявил Джонсон.

Несмотря на то, что министр, скорее всего, просто оговорился, некоторые британские СМИ (особенно те, кто ратовал за сохранение Британии в составе ЕС) стали раскручивать эту новость.

Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона с 2008 по 2016 год. Известен как один из наиболее ярых сторонников состоявшегося Брекзита. Министром иностранных дел назначен 13 июля 2016 года.