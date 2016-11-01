Россия представляет растущую угрозу стабильности Великобритании. С таким заявлением выступил директор MI5 Эндрю Паркер, пишет The Guardian.

– Россия использует целый ряд государственных органов, чтобы продвигать свою внешнюю политику за рубежом всё более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки, — заявил глава британской контрразведки в интервью изданию.

По его словам, в цели Москвы входят военные секреты, промышленные проекты, экономическая информация, государственная и внешняя политика.

Более того, Паркер уверен, что РФ "была скрытой угрозой на протяжении десятилетий".

Вместе с тем, стоит заметить, что глава MI5 не стал объяснить, с чем связаны подобные выводы.

Напомним, что власти ряда стран регулярно обвиняют Москву в проявлении агрессии. В ответ на это 27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.

По словам российского лидера, подобные заявления делаются для достижения собственных интересов.

– Можно новые военные бюджеты выбивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса, боевые подразделения, технику к нашим границам, – сказал он.







