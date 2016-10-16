Убийство Моторолы (полковник Арсений Павлов) является откровенным нарушением хрупкого перемирия и очевидным объявлением войны, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщают РИА Новости. По его словам, смерть Моторолы не останется безнаказанной и ответные действия не заставят себя ждать.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", — сказал Захарченко журналистам, добавив при этом "Теперь ждите",

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Напомним, что 16 октября было совершено покушение на Моторолу, в результате чего командир ополченцев погиб, а несколько людей, находящихся поблизости, получили ранения. Взрывное устройство, взорвавшееся в лифте дома ополченца, сработало, когда он был в самом эпицентре взрыва. По мнению представителей ДНР, убийство Моторолы было спланировано и реализовано украинской диверсионно-разведывательной группой, чтобы расшатать ситуацию в регионе.

Захарченко заявил, что война возможна с вероятностью в 90%

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ДНР, а также военные ищут ответственных за убийство Моторолы в Донецке.