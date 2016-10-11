Глава британского МИД Борис Джонсон недоумевает, почему у российского посольства в Лондоне до сих пор не собрались митингующие, сообщает The Guardian.

"Где демонстрации о прекращении войны (в Сирии) возле российского посольства?", - заявил в своей речи в Палате общин Джонсон.

По его словам, "доказательства" указывают на то, что Россия имеет прямое отношение к недавнему нападению на гуманитарный конвой в Сирии.

На заявления Джонсона уже отреагировали в российском МИДе.

"Видимо, Борис Джонсон перешел от слов к делу и применил оружие, которым грозил России, - стыд. Нам действительно за него стыдно", - заявила НСН официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.