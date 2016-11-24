Огромную многокилометровую пробку зафиксировали в Лос-Анджелесе в канун Дня благодарения, который отмечается 24 ноября в 2016 году (четвертый четверг ноября).

На фото и видео, которые сделаны с высоты птичьего полета, видны огни на широкополосной трассе на западе Лос-Анджелеса. Запись опубликовал в своем Twitter телеканал ABC7. Эксперты называют ситуацию на дорогах в Калифорнии худшей за последние 10 лет.

Как известно, в канун Дня благодарения многие американцы отправляются в гости к родственникам в другие города, чтобы отметить популярный праздник и съесть традиционную индейку.

В аэропортах и на вокзалах США - огромные очереди на посадку. В соцсетях шутят: "Выбери свой кошмар: стой в пробке на дорогах или в очереди в аэропорту!"

Добавим, в рейтинге Traffic Index по всему миру Лос-Анджелес занимает десятое место по загруженности. На первых трех — Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро. На четвертом месте — Москва.