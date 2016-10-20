В Австралии стартовала знаменитая выставка "Скульптуры возле моря", в рамках которой различные художники и скульпторы со всего мира представили свои работы на суд зрителей. Двадцатое ежегодное событие проходит в этот раз в Австралии на пляжах Тамарама и Бонди.

В этот раз, как и каждый год, всем желающим продемонстрируют свыше 100 скульптур. Организаторы мероприятия надеются, что экспозицию на свежем воздухе посетят более полумиллиона посетителей в течение трех недель. Закончится акция 6 ноября небольшим шоу и выступлениями авторов работ, сообщает International Business Times.

На открытом воздухе люди могут полюбоваться замысловатыми фигурами, которые поражают своими размерами. Огромные тапочки или зарытый в песок носорог, по задумке авторов, должны заставить посетителей задуматься о месте человека в мире и ответственности за живую природу. А тот факт, что рядом с творениями современного искусства можно покупаться и позагорать, должен стимулировать людей не напрягаться из-за временных и иных ограничений, которые сопровождают подобные выставки в музеях или, например, парках.