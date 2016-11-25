В Нью-Йорке прошёл традиционный парад к Дню благодарения "Мейси". Миллионы американцев наблюдали за костюмированным шествием в центре города. Об этом в пятницу сообщает AFP.

Главная изюминка парада – огромные надувные игрушки в виде героев популярных мультипликационных фильмов и телесериалов, которые "проплывают" над улицами Нью-Йорка.

В этом году гости парада увидели надувных медвежонка Паддингтона, покемона Пикачу, белку и её злополучный орех из "Ледникового периода" и многих других.

Парад "Мейси" проводится крупнейшим универмагом Macy's с 1927 года. Его главная достопримечательность – это надувные игрушки. Накануне парада происходит церемония надувания игрушек. Традиционно красочный парад "Мэйси" приходит посмотреть огромное количество американцев и гостей Нью-Йорка, ещё больше людей наблюдают за парадом по тв – новостные каналы ведут прямую трансляцию происходящего.