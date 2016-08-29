Московское управление ГИБДД решило аннулировать штраф за тень автомобиля, водитель которого якобы пересёк сплошную полосу. Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе УГИБДД, произошедшее является недоразумением и, посмотрев снимки, они поняли, что машина в действительности не нарушала ПДД.

"Постановление в отношении водителя будет отменено", — сказал собеседник агентства, добавив, что казус произошёл в связи "со сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации".

Напомним, что ранее информация о том, что москвичу выписали штраф за тень автомобиля быстро разошлась в СМИ. Участник инцидента написал на одном из автомобильных форумов, что ему недавно пришёл штраф за то, что он якобы пересёк сплошную, но на присланной фотографии ясно видно, что за сплошную зашла всего лишь тень от его машины.

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