Группа Uma2rman представила свой новый клип "Зависть", который снят в стилистике последних работ "Ленинграда".

В клипе рассказывается об охраннике столичного ГУМа и его подруге, которые желают устроить себе "красивую жизнь". Подруга приходит к охраннику, когда ГУМ уже закрыт, и после этого они устраивают безумные гонки по бутикам. Их, конечно, в конце ловят, но это не останавливает охранника, который дарит возлюбленной украденное обручальное кольцо.

Охранника ГУМа сыграл актёр Валерий Лернер, его подругу – актриса Наталья Тетенова.

– Мне импонирует клипмейстерский подход, такое микрокино, – говорит Metro Наталья. – Открою тайну – снималась в клипе впервые в жизни. Согласилась, потому что это был киносценарий.

Наталья подчеркнула, что у Сергея Шнурова и группы Uma2rman свои дороги:

– Я бы не стала сравнивать клипы Шнурова и Uma2rman. У них разные направления.

Но ход, который выбрала группа Uma2rman, хороший.

По словам героини клипа "Зависть", во время съёмок была одна небольшая проблема, которую в конце-концов удалось решить.

– Мой партнёр по клипу сразу заявил, что у него есть прекрасная женщина и она не поймёт, если мы будем прям целоваться в кадре – а надо было, – смеётся Наталья. – Мы ведь снимаем кино! Есть сцены, где мы друг на друга нападаем, друг на друга сексуально смотрим, обнимаемся. Без эмоциональных подключений они не сработают.

Актриса отметила, что идея ночного похода в универмаг – интересная, особенно для тех, кто любит шоппинг.

– Я так давно не делала шопинг, что порадовалась на съёмках, – говорит Наталья. – Было бы круто, если бы ГУМ был открыт ночью – я бы пошла и купила бы себе что-нибудь, потому что свободна как раз ночью. Кстати, бывает же, что магазины ночью открыты, во время Black Night. В такие дни всё продают с большими скидками. Помню, видела кадры из Нью-Йорка, когда люди сметали всё в магазине. Эта история знакома многим. Но когда тебе лично открывают огромный ГУМ, это очень трогательно. Когда твой мужчина делает тебе такие подарки, а потом ещё "дожимает" историю кольцом, вообще красота!

А вот режиссёру Руслану Сорокину не помешало изначальное противодействие у исполнителей главных ролей:

– Напротив, мне это помогло, – говорит он Metro. – Первой сценой мы снимали их встречу-свидание, она получилась на сопротивлении. Позже ребята сработались. В общем, считайте, что отношения выстроились в кадре. Это прекрасно. И это всегда заметно. Я всегда трудности стараюсь обратить в плюс. Команда "Twenty Seven Studio" помогла реализовать все мои дикие планы. Я получил в управление на две ночи весь ГУМ. Кто из режиссёров об этом не мечтал?