По улицам Петербурга вечером 29 октября прогуливались герои мистических сказок. Шествие и балаганное представление для горожан устроила творческая команда спектакля "BAJKI. Сказки для взрослых".

К мистическому шествию героев "Сказок для взрослых" могли все желающие. Пестрая толпа прошла от Моховой улицы через мост Белинского, мимо цирка Чинизелли, по Караванной улице на Невский проспект.

Завершилось шествие на Малой Конюшенной улице. У памятника самому загадочному русскому писателю, великому мистификатору Николаю Васильевичу Гоголю артисты устроили балаганное шоу, участниками которого стали обычные прохожие.

- Премьера спектакля "BAJKI. Сказки для взрослых" состоялась в октябре. Он был создан по мотивам европейских мистических баллад и сказок, - рассказала Metro куратор проекта Елена Махина. – На основе не вошедшего в спектакль материала мы создали наш перфоманс, фантазию на тему мистических баллад, специально к празднованию Хэллоуина.

Балаганное представление прошло в интерактивной форме. Артисты приглашали зрителей поучаствовать в номерах. Количество желающих стало приятным сюрпризом для организаторов.

- Нас приятно удивило то, с какой охотой люди участвовали в представлении, - отметила Елена Махина. – Многие прошли вместе с нами весь путь от Моховой. Малая Конюшенная была полна зрителей. Люди с удовольствием откликались на приглашение стать участником шоу.