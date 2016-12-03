Глава Сбербанка Герман Греф накануне Международного дня инвалидов посетил одно из отделений банка в специальном костюме, имитирующем ощущения людей с инвалидностью. Он также разыграл ситуацию, будто пришёл получить кредит, сообщает РИА "Новости". Речь идёт о специальном костюме Gert, в котором почти ничего не видишь и не слышишь.

Подобные костюмы из Великобритании должны помочь сотрудникам банка подготовиться к работе с клиентами с инвалидностью.

Греф поделился своими ощущениями со СМИ. Он рассказал, как получил в общем зале талончик, затем подошел к стойке и обратился за кредитом. Когда сотрудница банка спросила, на какие цели, то Греф ответил, что на инвалидное кресло. Он уточнил, что нужно 100 тысяч рублей, а его ежемесячный доход составляет 30 тысяч рублей.

Глава Сбербанка также отметил, что он почти не видел, что ему показывала сотрудница на экране компьютера, а также почти не слышал её.

- Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно, - приводит его слова РИА "Новости". - Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения.

До окончания оформления заявки Греф снял наушники и очки и передал их сотруднице, чтобы она сама убедилась в возникших проблемах, и попросил ее скорректировать в будущем свою работу с людьми с ограниченными возможностями.