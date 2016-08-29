Близится сезон гриппа, и, как всегда, в такое время начинается спор между теми, кто будет прививаться, и теми, кто не будет, так как это якобы опасно. Так опасна прививка или нет?

Вакцинация против гриппа, признанная в мире, специфическая и очень эффективная форма профилактики. И её эффективность повысилась в последние 10–15 лет, когда медики научились каждый год изготавливать новую вакцину из так называемых актуальных штаммов вируса, который будет циркулировать в предстоящий сезон.

Вакцина от предстоящего гриппа уже готова?

Сейчас наготавливается соответствующий объём – это примерно 40 млн доз. Что касается Москвы, то правительство предполагает закупить около 5 млн доз. Если программа будет реализована, мы создадим хороший популяционный иммунитет и тем самым существенно снизим предстоящий пик заболеваемости.

Кого будут прививать?

Первыми будут прививать людей из групп риска по медицинским показаниям. Это дети школьного возраста и взрослые в возрасте после 50–55 лет. Затем учителя и врачи, потому что они контактируют с людьми. Я бы рекомендовал таким организациям, как крупные торговые сети, самостоятельно привить своих работников. Уместно было бы, чтобы транспортные организации привили бы водительский состав. И вообще все банки, промышленные предприятия.

Но они должны будут это делать за свой счёт?

Да, но если они посчитают, во сколько им обойдётся доза вакцины и сколько они потеряют, если непривитый заболеет, то я думаю, что они выстроятся в очередь за вакциной. Другое дело, что просто ленятся этим заниматься, нет социально ориентированной мыслительной деятельности, которая позволила бы приобрести для себя выгоду и помочь обществу.

Какой вакциной лучше прививаться, отечественной или импортной?

Можно прививаться и такой, и такой. Но отечественная лучше по качеству и стоит дешевле.

Когда нужно привиться?

Прививаться можно даже во время начала сезонного подъёма. Нужно помнить чётко одну цифру – с момента введения вакцины до выработки эффективного иммунитета должно пройти 7–10 дней. Прививки начнутся в сентябре и за сентябрь-октябрь будут реализованы.