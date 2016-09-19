Житель Московской области забросал шариками с краской здание Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и был задержан, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером 18 сентября. По предварительной информации, 49-летний неработающий гражданин бросил надувные шарики, наполненные красной краской, в стену дома N1 по улице Бонч-Бруевича, в котором располагается дипмиссия. Это совсем рядом со зданием Смольного, где располагается правительство Петербурга.

Хулигана удалось задержать. Его доставили в полицию и составили протокол об административном правонарушении по статье 7.17 ("Уничтожение или повреждение чужого имущества").

Имя метателя не сообщается, мотивы его поступка также пока не ясны.

Напомним, в ночь на 17 сентября около двух десятков неизвестных при помощи пиротехники обстреляли здание посольства РФ в Киеве, после чего беспрепятственно скрылись.

Как сообщили в дипмиссии, в здание бросили дымовую шашку, а для обстрела использовали салютную установку, а пожара не случилось лишь по счастливой случайности.