Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов уверен, что его премия за 2014 год в 95,4 млн рублей не может быть незаконной. Как сообщает "Интерфакс", глава ведомства поясняет, что все суммы рассчитываются на основании подзаконных актов.

- Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему в целом и пересчитать вознаграждения всем руководителям государственных компаний, - комментирует ситуацию Страшнов.

В 2014 году предприятие "Почта России" предоставило отчеты, согласно которым чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей. За такие "положительные" цифры Страшнову в 2015 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности была выписана премия в 95 млн рублей.

Как сообщают "Ведомости", Генпрокуратура заинтересовалась такими суммами - они считают, что глава ведомства злоупотребил полномочиями. Результаты проверки показали, что "Почта" получила прибыль благодаря простой матетматике: бюджетная субсидия - 5,4 млрд рублей - перекрыла убыток более четырех млрд рублей в бюджете предприятия. Отсюда взялась прибыль "Почты России" - 1,2 млрд рублей.

В следственный комитет России были направлены материалы для возбуждения уголовного дела. Кроме того, комитет рассмотрит еще два дела по статье "Халатность" - против сотрудников Минкомсвязи, которые рассматривали вопрос о выплате премии.

Однако в Минкомсвязи расчет ведут по-другому. Там уверены, что сумма в 5,4 млрд рублей, указанная Генпрокуратурой, некорректна. "Почта России" в 2014 г. получила субсидии на 3,138 млрд рублей.

И еще несколько фактов, на которые указывают СМИ. Во-первых, прокуратура объявила о намерении возбудить уголовные дела, не дождавшись 12 декабря, - пока Минкомсвязи предоставит отчет по результатам внутренней проверки. Во-вторых, претензия назорного органа может заключаться и в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством.