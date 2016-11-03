Серьёзная авария произошла на востоке столицы днём в четверг, 3 ноября. На Лефортовском валу дорогу не поделили "Гелендваген" и ещё один внедорожник.

Как рассказали очевидцы столкновения, автомобиль "Ленд Крузер" занесло на трамвайных путях. Потом он лоб в лоб въехал в проезжавшим рядом "Гелендваген", передаёт Ren.tv

На место ЧП быстро прибыли оперативные службы города, в том числе несколько машин скорой помощи.

Информация о пострадавших водителях и пассажирах пока не поступала. Но обе машины получили очень серьезные повреждения.

Напомним, сегодня рано утром под Москвой электричка протаранила КамАЗ. Фото, видео и рассказ очевидца читайте и смотрите ЗДЕСЬ.

А накануне в Москве маршрутка протаранила остановку с людьми. В Сеть попало видео аварии. Смотрите его ЗДЕСЬ.