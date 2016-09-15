В минувшую среду 14 сентября активисты Московского гей-прайда уведомили власти Петербурга о проведении в конце сентября шествия гей-парада, а также четырех ЛГБТ-митингов против гомофобии.

- Согласно уведомлению, шествие петербургского гей-парада должно состояться 27 сентября с 13 до 15 часов по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади с количеством участников до 1000 человек, - рассказали Metro организаторы мероприятия.

Митинги назначены на 26, 27 и 28 сентября в скверах в центре города.

- В каждом случае организаторы уведомили Смольный о своей готовности изменить места и время проведения мероприятий по мотивированному предложению правительства Санкт-Петербурга, - уточнили организаторы.

Власти города имеют право отказать в проведении заявленных мероприятий, что обычно и происходит в других городах России, и в Петербурге.

Основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев заявил, что “неоднократно добивался согласования на проведение наших акций в Санкт-Петербурге, только в этом году мы четырежды подавали в Смольный соответствующие уведомления. Тем не менее, наше право на свободу мирных собраний продолжают вероломно нарушать, но мы будем и впредь добиваться согласования ЛГБТ-мероприятий”.