В ближайшие выходные, 8 и 9 октября, любители комиксов, поклонники видеоигр и все, кому интересны гиковские увлечения и хобби, соберутся на площадке двухдневного фестиваля. Также GEEK уикенд будет сопровождаться дефиле и конкурсом костюмов в номинации «Гик-уикенд», «Фильмы», «Сериалы», «Видеоигры» и «Комиксы».

Все желающие смогут послушать лекцию «Новые космические корабли», которую прочтёт популяризатор космонавтики, конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики Александр Хохлов.

В программе GEEK уикенда: выставка метеоритов, креативная фотозона по мотивам сериала «Доктор Кто», игровая зона GAGA.RU, квест от федерации космонавтики и розыгрыши.

О современной подготовке космонавтов в России расскажет российский космонавт-испытателя отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Андрей Бабкин, а частный коллекционер метеоритов Антон Артемьев поведает о своих экспедициях по всему миру, позволив прикоснуться к минералам «не от Мира сего».

- Каждый сможет ознакомиться с коллекцией путешественника и в прямом смысле слова «потрогать космос», - рассказывают Metro координаторы мероприятия накануне.

Вход на все мероприятия свободный.