Новогодний салют запустят на 30 площадках, которые будут располагаться по всему городу. Время залпов – в полночь и в час ночи.

"Новогодний фейерверк можно будет смотреть в 20 парках. А в центре огненное шоу можно будет увидеть на Красной площади – запускать его планируется с Москворецкой улицы", – рассказали в мэрии Москвы.

Уточняется, что первый салют в Москве будет запущен ровно в полночь на центральной площадке. Все остальные фейерверки – в час ночи 1 января.

Праздничные фейерверки запустят в парках «Сокольники», «Кузьминки», «Таганский», «Фили», «Измайловский», «Перовский», «Красная Пресня», «Бабушкинский», «Северное Тушино», «Лианозовский», парке искусств «Музеон», в саду «Эрмитаж», в саду им. Баумана.

Также увидеть огненное шоу можно будет в Ново-Переделкино, на Озерной аллее, улице Кадырова в Южном Бутово, на Фестивальной улице, на Вологодском проезде, в парке им. 850-летия Москвы и т.д.

Только учитывайте, что места для просмотра лучше выбирать заранее. Ведь движение на многих улицах в центре города будет перекрыто. Например, на время салюта перекроют Москворецкую и Кремлевские набережные и Большой Каменный мост.

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