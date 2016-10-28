Где в Петербурге жить хорошо?

Астрологи помогают читателям Metro найти квартиру по звёздам. Гороскоп для всех знаков зодиака составила астролог центра "Аструс" Юлия Самоделова.

Овны не отличаются терпением. Им не стоит селиться высоко, чтобы всегда можно было спуститься по лестнице, не дожидаясь лифта. Будет это частный дом или квартира в городе – неважно, но желательно, чтобы там был камин: Овны обожают открытый огонь. Под управлением знака Овен находятся районы станций метро «Обухово», «Ломоносовская» и «Елизаровская».

Тельцам подойдёт частный дом или хотя бы малоэтажный. Они не любят суеты и предпочитают, чтобы всё в нём принадлежало только им и не было никаких мест общего пользования. Тельцы ценят комфорт, красивый пейзаж вокруг дома, лес или парк поблизости. Этому знаку подходят Весёлый Посёлок и Выборгская сторона.

Близнецы – это тот знак, который наиболее соответствует ритму современного города. Им нужен гараж или парковка рядом с подъездом, чтобы можно было сесть в машину и поехать по делам. Дом вполне может быть многоэтажным. Этаж значения не имеет. Под этим знаком находятся обе Охты.

РАК. Вот уж кому лучше жить в частном доме, так это Раку. Представители этого знака очень любят покопаться в земле на приусадебном участке. Из выращенных овощей и фруктов они делают запасы для себя, родных и друзей.

Если поблизости будет водоём, то это вообще идеально. Можно и рыбку половить, и искупаться в летние дни. Под Раком находятся Красно­гвардейский район севернее шоссе Революции, побережье реки Охты и небольшой участок вокруг площади Александра Невского.

Львам не подойдёт однокомнатная квартира. Им как минимум нужна ещё и детская, а также гостиная. Львы обожают приглашать гостей. Покупайте «трёшку», даже не раздумывайте. Если у вас есть возможность выбрать район, то имейте в виду, что под Львом находится один из самых дорогих районов – Центральный. Кроме того, Лев управляет Калининским районом восточнее Гражданского проспекта.

ДЕВА. Представителям этого знака важно наличие неподалёку поликлиники и больницы, чтобы в случае необходимости всегда можно было получить медицинскую помощь. Хорошо, если это будут Мариинская, 26-я больница в СПб или 40-я в Сестрорецке (именно они находятся в зоне Девы).

Лучшие регионы для вашего проживания – это Гражданка западнее Гражданского проспекта и сектор от «Техноложки» до самой Невы.

Весы могут жить где угодно. Это очень толерантный знак, ориентированный на вкусы и желания своего партнёра. И если ему (или ей) там хорошо, вот и здорово! Но всё же прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Под этим знаком расположены Комендантский аэродром и территории севернее него, а также Центральный район от Обводного канала до Невы.

Скорпион – самый экстремальный знак зодиака. И это правда. Под Скорпионом расположены Купчино и Петроградка.

Основное требование представителей знака Скорпиона к своему району – это наличие поблизости мест, где можно развлечься. Лучше, если это будет связано с экстримом.

Стрельцы предпочитают всё модное и престижное. И уж, конечно, Стрелец не будет жить в сельской местности. Город и только город!

Стрелец управляет районом Московского проспекта и прилегающими к нему территориями. Это регион, расположенный южнее «Фрунзенской», до самого Дунайского проспекта.

Козерогам важно, чтобы их место работы было недалеко от дома. Район станций метро «Нарвская», «Проспект Ветеранов» (восточнее проспекта Стачек) – регион, управляемый этим знаком. Именно здесь вам удастся реализовать свои планы и проекты.

Водолеям важно, чтобы их дом был похож на них самих. Одно из самых важных качеств – это способность, несмотря ни на что, создавать вокруг себя пространство свободы.

Регионы Водолея – Кировский район западнее проспекта Маршала Жукова, Елагин и Крестовский острова, а также территория от острова Декабристов до Приморского проспекта.

Рыбы – самый везучий знак, имеющий дивиденды в любом регионе Питера. Город расположен в местности, которая управляется этим знаком. Так что выбирайте квартиру по своему усмотрению. Но идеально соответствуют вашему знаку Васильевский остров и Приморский район.

В любом случае жилище тех, кто родился под знаком Рыбы, должно быть недалеко от воды.