Где в Москве можно покататься на коньках

Граффити-каток в Парке Горького Первыми в городе зимний сезон начинают в Парке Горького. Стрит-арт каток площадью 18 тысяч квадратных метров открылся 17 ноября. В этом году темой оформления ледовой площадки стало уличное искусство – лучшие граффитеры оформили павильоны проката и кассы катка и внутреннее помещение пунктов проката. Впервые в этом году рисунки были нанесены и под ледовое покрытие, площадью 3 тысячи 500 квадратных метров. А сам лед подсвечивает в вечерние и ночные часы 33 тыс. светодиодных огней. На месте летнего фонтана появился арт-объект «Застывший фонтан» высотой в 8 метров и диаметром 25 метров, который переливается разными цветами днем и ночью. Дата открытия: 17 ноября Цена билетов: от 200 р.

Арктический каток на ВДНХ Самый большой каток страны откроется для посетителей 25 ноября. Еженедельно в выходные дни на катке планируются мероприятия для всей семьи. Каждую пятницу во время вечернего сеанса гостей ледовой площадки ждут мастер-классы по различным танцевальным направлениям. По субботам на льду будут проводиться командные игры, соревнования, активные конкурсы и квесты, по воскресеньям — утренняя зарядка на коньках. А самых маленьких посетителей каждые выходные на детском катке ожидает детская анимация. Персонажи из любимых мультфильмов в игровой форме помогут малышам совершить свои первые шаги на льду и развлекут их веселыми конкурсами. У малого круга можно поучиться первым шагам на коньках без опасений, что кто-то очень быстрый налетит на вас. Кроме того, предусмотрены индивидуальные занятия с инструкторами. Каток на ВДНХ откроется 25 ноября в 18:00 презентацией федерального форума "Дни Арктики" в Москве и Года экологии, которым объявлен 2017 год. Поэтому в декоративном оформлении катка в этом году будет доминировать арктическая тематика: образы северных животных, краски полярного сияния. Дата открытия: 25 ноября Цена билетов: 300 р.

Авангардистский каток на Красной площади Каток на главной площади страны откроется 29 ноября и будет работать десятую зиму подряд. В этом году основная тема оформления катка и ярмарки - русский авангард. 28 шале разукрасят в стилистике произведений художников Василия Кандинского и Марка Шагала. Здесь будут продавать елочные новогодние шары, декорированные валенки и вязаные варежки, матрешки и шкатулки, а также оренбургские и павловопосадские платки. По выходным на ледовой площадке будут устраивать бесплатные мастер-классы по хоккею, которые проведет чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте gum.ru. Дата открытия: 29 ноября Цена билетов: от 400 р.

Профессиональный каток в Парке Легенд 9 декабря в Парке Легенд откроется первая в Москве ледовая арена под открытым небом, которая по своим техническим характеристикам полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к профессиональным крытым хоккейным аренам. Первым матчем на новой площадке станет третий розыгрыш «Кубка Легенд», который пройдет с 9 по 11 декабря и будет приурочен к 70-летию отечественного хоккея. В составе команд выступят легенды отечественного хоккея, среди которых Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре и многие другие. Массовые катания будут проходить с первого дня работы катка, прерываясь только на хоккейные баталии. А для любителей погонять с шайбой в расписании катка будут предусмотрены специальные часы. Дополнится расписание льда насыщенной развлекательной программой: вечеринки с живой музыкой от модных ди-джеев Москвы, мастер-классы для детей и родителей с возможностью покататься в полной хоккейной экипировке, уроки фигурного катания, встречи с легендарными хоккеистами, выступления чирлидеров и артистов, розыгрыши подарков. Дата открытия: 9 декабря Цена билетов: от 300 р.

Рок-каток в Сокольниках Другой знаменитый каток – "Лед" в Сокольниках – откроется 26 ноября. В новом сезоне каток. "Лед" превратится в танцевальную и музыкальную рок-площадку. "Рок-каток" украсит шестиметровая гитара, а в течение зимы на нем будут проходить тематические вечеринки: День Элвиса Пресли, День группы Nirvana и другие. На церемонии открытия катка с 19:00 до полуночи выступят фигуристы – призеры Олимпийских игр Максим Шабалин и Оксана Домнина, пройдет концерт инди-рок-группы On-The-Go и диджей-сеты Dj Nejtrino. Бортики катка оснащены неоновыми лампочками, которые в сочетании с подсветкой медиафасада создают имитацию «северного сияния». Также на катке «Лед» действует программа лояльности – каждое четвертое посещение катка будет бесплатным. Дата открытия: 26 ноября Цена билетов: от 250 р.

Самый высокий каток в “Москва-Сити” В декабре на крыше башни «Око» в деловом центре «Москва-Сити» зальют гигантский каток. Площадь ледовой арены будет примерно 700 – 800 квадратных метров. Площадка разместится на открытой летней веранде расположенного здесь ресторана «354». В башне «Око» он занимает три этажа - с 84-го по 86-й на высоте 354 метра. Но не только гости ресторана, но и все желающие смогут покататься на коньках с шикарными видами на Москву. Дата открытия: 1 декабря

Природный каток на Чистых прудах Открытый бесплатный каток с натуральным льдом, который заливается стихийно и работает по погодным условиям круглосуточно. Каток на Чистых прудах представляет собой три отдельных небольших поля: два для катания и один для игры в хоккей. Есть несколько небольших снежных горок, скамейки для удобства переобувания. Также для вас будет работать пункт проката коньков. Недалеко от катка расположены различные рода кафе и ресторанчики, куда можно заглянуть перед тем, как отправиться домой. Цена билетов: бесплатно

Музыкальный каток в Саду имени Баумана Сад имени Баумана разработал масштабную программу зимних развлечений. В их числе – необычная инсталляция «Ледяной орган». На этом полноценном музыкальном инструменте сможет сыграть любой желающий: достаточно прикоснуться рукой к одной из труб. А при слаженной игре нескольких импровизаторов получится интересная мелодия. Посетителей сада также ждут зимние виды спорта. Научиться исполнять базовые элементы фигурного катания или освоить премудрости кёрлинга москвичи смогут под руководством опытных тренеров. Каток станет центром притяжения и для любителей костюмированных вечеринок, а несколько раз в месяц музыку на льду будут миксовать известные диджеи. Дата открытия: 24 ноября Цена билетов: от 200 р.

Самый старый каток на Петровке Первые упоминания о катке на Петровке относятся к XVII веку: тогда вся левая часть улицы была не застроена и затапливалась рекой Неглинной. Зимой на льду устраивались народные гуляния и катания на коньках. С XIX века ледовую площадку здесь стали заливать специально, и с тех пор её адрес прежний — Петровка, 26/9. Во время всего зимнего сезона каток на Петровке ежедневно открыт для катания всех желающих. На катке есть прокат коньков и теплое уютное кафе. Здесь проводятся вечеринки и интересные спортивно-развлекательные мероприятия. Для взрослых и детей организованы занятия в Зимней школе фигурного катания. Цена билетов: от 150 р.