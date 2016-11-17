Где в Москве час парковки будет стоить 200 рублей: список улиц

С пятницы, 2 декабря, в центре Москвы повышаются тарифы на парковки. Они будут действовать более чем на 700 улицах. А более чем на 100 улиц за стояночное место придётся платить 200 рублей в час, сообщает транспортный портал города. В список с максимальным тарифом – 200 рублей в час – попали 133 улицы. Например, Рождественка, Земляной Вал, 1-я Брестская, Ильинка, Зубовский бульвар, Пресненская набережная. Появится дифференцированный тариф. Это когда стоимость после получаса или часа парковки станет возрастает. Так, в зоне Бульварного кольца с 8:00 до 20:00 первые 30 минут будут стоить 50 рублей, далее — 150 рублей в час. С 20:00 до 8:00 час стоянки обойдется в 80 рублей. В зоне Садового кольца в рабочее время за первый час придется заплатить 60 рублей в час, со второго часа и далее — 100 рублей. После 20:00 цена парковки составит 60 рублей в час. В зоне ТТК стоимость часа парковки повышена до 60 рублей в час, за его пределами цена на стояночное место пока не изменилось. Справка

Минимальный тариф на парковку составляет 40 рублей в час, максимальный — 80 рублей в час. Причем на ряде улиц в центре Москвы действует дифференцированный тариф, когда со второго часа стоимость парковки составляет 130 рублей.

Зоны и тарифы Зона повышенного тарифа: 200 руб./час круглосуточно 1 Большой Кисловский переулок

2 Большой Николопесковский переулок

3 Гоголевский бульвар

4 Композиторская улица

5 Никитский бульвар

6 Новинский бульвар

7 Романов переулок

8 Средний Николопесковский переулок

9 улица Большая Молчановка

10 Лубянский проезд

11 Покровский бульвар

12 Садовая-Черногрязская улица

13 улица Маросейка

14 улица Покровка

15 Чистопрудный бульвар

16 набережная Тараса Шевченко

17 2-й Монетчиковский переулок

18 Валовая улица

19 Нижняя Краснохолмская улица

20 Пятницкая улица

21 улица Балчуг

22 улица Большая Ордынка

23 улица Зацепский Вал

24 улица Малая Ордынка

25 Мясницкая улица

26 проспект Академика Сахарова

27 Садовая-Спасская улица

28 Сретенский бульвар

29 улица Маши Порываевой

30 Звонарский переулок

31 Нижний Кисельный переулок

32 Рождественский бульвар

33 Садовая-Сухаревская улица

34 Сандуновский переулок

35 Трубная площадь

36 улица Кузнецкий мост

37 улица Пушечная

38 улица Рождественка

39 Цветной бульвар

40 1-й Красногвардейский проезд

41 2-й Красногвардейский проезд

42 2-я Брестская улица

43 2-я Звенигородская улица (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом)

44 Баррикадная улица

45 Большая Бронная улица

46 Большая Садовая улица

47 Выставочный переулок

48 Краснопресненская набережная (от пеерсечения с Пресненской набережной до пересечения с улицей 1905 года)

49 Кудринская площадь

50 Малая Бронная улица

51 Мантулинская улица

52 Пресненская набережная

53 Садовая-Кудринская улица

54 Студенецкий переулок

55 Тестовская улица

56 улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской набережной до пересечения со Шмитовским проездом)

57 улица Анны Северьяновой (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом)

58 улица Антонова-Овсеенко (от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до пересечения со Шмитовским проездом)

59 улица Красная Пресня

60 улица Сергея Макеева (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом)

61 Шмитовский проезд (от пересечения с улицей 1905 года до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

62 Гончарный проезд

63 улица Земляной Вал

64 1-й Лесной переулок

65 1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 4-й Тверской-Ямской улицей)

66 1-я Брестская улица

67 1-я Тверская-Ямская улица

68 2-й Тверской-Ямской переулок

69 2-я Тверская-Ямская улица

70 3-й Лесной переулок

71 3-я Тверская-Ямская улица

72 4-й Лесной переулок

73 4-я Тверская-Ямская улица

74 Богоявленский переулок

75 Большая Грузинская улица (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)

76 Большая Никитская улица

77 Большой Путинковский переулок

78 Большой Черкасский переулок

79 Варварка улица

80 Васильевская улица (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)

81 Газетный переулок

82 Глинищевский переулок

83 Дмитровский переулок

84 Долгоруковская улица

85 Ильинка улица

86 Козицкий переулок

87 Крапивенский переулок

88 Лесная улица (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 1-й Миусской улицей)

89 Малый Черкасский переулок

90 Неглинная улица

91 Никитский переулок

92 Новая площадь

93 Новослободская улица

94 переулок Александра Невского

95 Петровский бульвар

96 Петровский переулок

97 площадь Тверская Застава

98 Рахмановский переулок

99 Рыбный переулок

100 Садовая-Каретная улица

101 Садовая-Самотечная улица

102 Садовая-Триумфальная улица

103 Страстной бульвар

104 Тверской бульвар

105 Театральная площадь

106 Театральный проезд

107 Триумфальная площадь

108 улица Александра Невского

109 улица Большая Дмитровка

110 улица Гашека (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)

111 улица Кузнецкий мост (от пересечения с улицей Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка)

112 улица Малая Дмитровка

113 улица Охотный ряд

114 улица Петровка

115 улица Петровские линии

116 улица Чаянова (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской до пеерсечения с улицей Александра Невского)

117 улица Юлиуса Фучика (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения со 2-й Брестской улицей)

118 Зубовский бульвар

119 Крымский проезд

120 Смоленский бульвар

121 Соймоновский проезд

122 улица Остоженка

123 улица Пречистенка

124 Берсеневская набережная

125 Житная улица

126 Софийская набережная

127 Пушкинская площадь

128 Арбатская площадь

129 площадь Арбатские Ворота

130 улица Сретенка

131 1-й Раушский переулок

132 Саввинская набережная

133 Моховая улица

Зона Бульварного кольца 50 руб. за первые 30 минут и 150 руб./час далее с 8.00 до 20.00 и 80 руб./час с 20.00 до 8.00. 1 Биржевая площадь

2 Бобров переулок

3 Большой Гнездниковский переулок

4 Большой Златоустинский переулок

5 Большой Кисельный переулок

6 Большой Спасоглинищевский переулок

7 Брюсов переулок

8 Варсонофьевский переулок

9 Вознесенский переулок

10 Елисеевский переулок

11 Калашный переулок

12 Китайгородский проезд

13 Леонтьевский переулок

14 Лубянская площадь

15 Лучников переулок

16 Малый Гнездниковский переулок

17 Малый Кисельный переулок

18 Малый Кисловский переулок

19 Малый Спасоглинищевский переулок

20 Милютинский переулок

21 Нижний Кисловский переулок

22 площадь Воровского

23 Средний Кисловский переулок

24 Сретенский переулок

25 улица Большая Лубянка

26 улица Малая Лубянка

27 Фролов переулок

28 Фуркасовский переулок

29 Хлыновский тупик

30 Хрустальный переулок

31 Шведский тупик

32 улица Солянка

Зона Садового кольца 60 руб./час за первый час и 100 руб./час далее с 8.00 до 20.00 и 60 руб./час с 20.00 до 8.00. 1 Новокрымский проезд

2 Пречистенская набережная (от пересечения с Соймоновским проездом до пересечения с Зубовским бульваром)

3 Хилков переулок

4 Коробейников переулок

5 Бутиковский переулок

6 Молочный переулок

7 1-й Зачатьевский переулок

8 2-й Зачатьевский переулок

9 3-й Зачатьевский переулок

10 Пожарский переулок

11 1-й Обыденский переулок

12 2-й Обыденский переулок

13 3-й Обыденский переулок

14 Курсовой переулок

15 Всеволожский переулок

16 Лопухинский переулок

17 Барыковский переулок

18 Сеченовский переулок

19 Мансуровский переулок

20 Еропкинский переулок

21 Померанцев переулок

22 Кропоткинский переулок

23 Гагаринский переулок

24 Чертольский переулок

25 Хрущевский переулок

26 Пречистенский переулок

27 Староконюшенный переулок

28 Чистый переулок

29 Малый Левшинский переулок

30 Большой Левшинский переулок

31 Денежный переулок

32 Глазовский переулок

33 Большой Могильцевский переулок

34 Малый Могильцевский переулок

35 Плотников переулок

36 Большой Власьевский переулок

37 Большой Афанасьевский переулок

38 Малый Афанасьевский переулок

39 Нащокинский переулок

40 переулок Сивцев Вражек

41 Малый Власьевский переулок

42 Турчанинов переулок

43 Троилинский переулок

44 Карманицкий переулок

45 Спасопесковский переулок

46 Спасопесковский площадь

47 Кривоарбатский переулок

48 Калошин переулок

49 Филипповский переулок

50 улица Новый Арбат (от пересечения с площадью Арбатские Ворота до пересечения с Новинским бульваром)

51 Арбатский переулок

52 Серебряный переулок

53 Малый Николопесковский переулок

54 переулок Каменная Слобода

55 Малый Каковинский переулок

56 Трубниковский переулок

57 Борисоглебский переулок

58 Большой Ржевский переулок

59 улица Малая Молчановка

60 Поварская улица

61 Мерзляковский переулок

62 Хлебный переулок

63 Скатертный переулок

64 Малый Ржевский переулок

65 Скарятинский переулок

66 Малая Никитская улица

67 Столовый переулок

68 Медвежий переулок

69 улица Спиридоновка

70 Гранатный переулок

71 Вспольный переулок

72 Спиридоньевский переулок

73 Большой Патриарший переулок

74 Малый Патриарший переулок

75 Ермолаевский переулок

76 Большой Козихинский переулок

77 Малый Козихинский переулок

78 Большой Палашевский переулок

79 Богословский переулок

80 Сытинский переулок

81 Сытинский тупик

82 Малый Палашевский переулок

83 Трехпрудный переулок

84 Мамоновский переулок

85 Благовещенский переулок

86 Старопименовский переулок

87 Триумфальная площадь

88 Дегтярный переулок

89 Настасьинский переулок

90 Воротниковский переулок

91 Оружейный переулок

92 Успенский переулок

93 улица Каретный ряд

94 Лихов переулок

95 Средний Каретный переулок

96 2-й Колобовский переулок

97 3-й Колобовский переулок

98 1-й Колобовский переулок

99 Большой Каретный переулок

100 Малый Каретный переулок

101 Трубная улица

102 Малый Сергиевский переулок

103 Малый Сухаревский переулок

104 Цветной переулок

105 Рыбников переулок

106 Ащеулов переулок

107 Луков переулок

108 Просвирин переулок

109 Костянский переулок

110 Малый Головин переулок

111 Селиверстов переулок

112 Даев переулок

113 Сретенский тупик

114 Ананьевский переулок

115 Панкратьевский переулок

116 Уланский переулок

117 Мясницкий проезд

118 Хоромный тупик

119 Большой Козловский переулок

120 Боярский переулок

121 Малый Харитоньевский переулок

122 переулок Огородная слобода

123 Гусятников переулок

124 Большой Харитоньевский переулок

125 улица Жуковского

126 Фурманный переулок

127 Малый Козловский переулок

128 улица Чаплыгина

129 улица Машкова

130 улица Макаренко

131 Барашевский переулок

132 Лялин переулок

133 Малый Казенный переулок

134 Большой Казенный переулок

135 Яковоапостольский переулок

136 Подсосенский переулок

137 Нижняя Радищевская улица

138 Яузская улица

139 Николоямская улица (от пересечения с Яузской улицей до пересечения с улицей Земляной Вал)

140 Верхняя Радищевская улица

141 Садовническая набережная

142 Садовническая улица

143 Космодамианская набережная (от пересечения с Большим Устьинским мостом до пересечения с Нижней Краснохолмской улицей)

144 Садовнический переулок

145 Комиссариатский переулок

146 Раушская набережная

147 2-й Раушский переулок

148 Фалеевский переулок

149 улица Серафимовича

150 улица Бахрушина

151 Новокузнецкая улица

152 6-й Монетчиковский переулок

153 5-й Монетчиковский переулок

154 4-й Монетчиковский переулок

155 3-й Монетчиковский переулок

156 1-й Монетчиковский переулок

157 1-й Новокузнецкий переулок

158 Вишняковский переулок

159 Большая Татарская улица

160 Малый Татарский переулок

161 Старый Толмачевский переулок

162 Озерковский переулок

163 Озерковская набережная

164 Руновский переулок

165 Овчинниковская набережная

166 Садовнический проезд

167 Средний Овчинниковский переулок

168 Большой Овчинниковский переулок

169 Климентовский переулок

170 2-й Новокузнецкий переулок

171 Малый Ордынский переулок

172 Большой Ордынский переулок

173 Ордынский тупик

174 Иверский переулок

175 Голиковский переулок

176 Черниговский переулок

177 Кадашевская набережная

178 1-й Кадашевский переулок

179 2-й Кадашевский переулок

180 3-й Кадашевский переулок

181 Большой Толмачевский переулок

182 Пыжевский переулок

183 Старомонетный переулок

184 1-й Казачий переулок

185 2-й Казачий переулок

186 Щетининский переулок

187 Погорельский переулок

188 улица Коровий Вал

189 1-й Спасоналивковский переулок

190 2-й Спасоналивковский переулок

191 улица Большая Полянка

192 1-й Хвостов переулок

193 улица Малая Полянка

194 2-й Полянский переулок

195 улица Малая Якиманка

196 Полянский переулок

197 Якиманский переулок

198 Малый Толмачевский переулок

199 Якиманская набережная

200 улица Большая Якиманка

201 1-й Голутвинский переулок

202 3-й Голутвинский переулок

203 4-й Голутвинский переулок

204 2-й Хвостов переулок

205 1-й Бабьегородский переулок

206 2-й Бабьегородский переулок

207 Казанский переулок

208 Мароновский переулок

209 Крымский тупик

210 Лермонтовская площадь

211 площадь Красные Ворота

Зона Третьего транспортного кольца 60 руб./час круглосуточно. 1 Фрунзенская набережная

2 1-я Фрунзенская улица

3 улица Тимура Фрунзе

4 Комсомольский проспект

5 улица Трубецкая

6 переулок Хользунова

7 Оболенcкий переулок

8 Несвижский переулок

9 Ксеньинский переулок

10 улица Льва Толстого

11 Большой Чудов переулок

12 Зубовский проезд

13 Дашков переулок

14 улица Россолимо

15 Зубовская улица

16 Большая Пироговская улица

17 Малая Пироговская улица

18 Малый Боженинский переулок

19 Олсуфьевский переулок

20 улица Бурденко

21 проезд Девичьего Поля

22 Новоконюшенный переулок

23 улица Плющиха

24 Серпов переулок

25 Земледельчиский переулок

26 1-й Тружеников переулок

27 2-й Тружеников переулок

28 3-й Тружеников переулок

29 Погодинская улица

30 Большой Саввинский переулок

31 переулок Льва Выготского

32 Малый Саввинский переулок

33 Новодевичий проезд

34 Новодевичья набережная

35 1-й Вражский переулок

36 2-й Вражский переулок

37 7-й Ростовский переулок

38 Ростовская набережная

39 6-й Ростовский переулок

40 4-й Ростовский переулок

41 Ружейный переулок

42 1-й Неопалимовский переулок

43 2-й Ростовский переулок

44 2-й Неопалимовский переулок

45 3-й Неопалимовский переулок

46 Смоленская улица

47 Шубинский переулок

48 Большая Дорогомиловская улица

49 2-й Брянский переулок

50 Брянская улица

51 Киевская улица

52 1-й Можайский тупик

53 улица Можайский Вал

54 Резервный проезд

55 Дохтуровский переулок

56 Платовская улица

57 улица Раевского

58 Кутузовский проспект (от Новоарбатского моста до пересечения с Третьим Транспортным Кольцом)

59 Проезд № 3579 (от дома 26 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко)

60 Проезд № 3580 (от дома 30/32 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко)

61 Украинский бульвар

62 1-я Бородинская улица

63 2-я Бородинская улица

64 Малая Дорогомиловская улица

65 Смоленская набережная

66 1-й Смоленский переулок

67 2-й Смоленский переулок

68 3-й Смоленский переулок

69 1-й Николощеповский переулок

70 Малый Новопесковский переулок

71 2-й Николощеповский переулок

72 проезд Шломина

73 Проточный переулок

74 Прямой переулок

75 Панфиловский переулок

76 улица Новый Арбат (от пересечения с Новинским бульваром до пересечения со Смоленской набережной)

77 Новинский переулок

78 Конюшковская улица

79 Краснопресненская набережная (от пеерсечения с улицей 1905 года до пересечения с улицей Новый Арбат)

80 Глубокий переулок

81 Рочдельская улица

82 улица Николаева

83 улица 1905 года (от пересечения с Шмитовским проездом до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

84 улица Трехгорный Вал

85 Большой Трехгорный переулок

86 Нововаганьковский переулок

87 Средний Трехгорный переулок

88 Большой Предтеченский переулок

89 Прокудинский переулок

90 Малый Предтеченский переулок

91 Верхний Предтеченский переулок

92 переулок Капранова

93 Дружинниковская улица

94 улица Заморенова

95 улица Преснеский Вал

96 1-й Земельный переулок

97 Ходынская улица

98 улица Климашкина

99 Расторгуевский переулок

100 Столярный переулок

101 Волков переулок

102 Новопресненский переулок

103 Зоологический переулок

104 Малая Грузинская улица

105 Средний Тишинский переулок

106 Малый Тишинский переулок

107 Электрический переулок

108 Большая Грузинская улица (от пересечения с улицей Красная Пресня до пересечения со 2-й Брестской улицей)

109 Октябрьская улица

110 1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения с 4-й тверской-Ямской улицей до пересечения с улицей Фадеева)

111 Зоологическая улица

112 улица Красина

113 Большой Кондратьевский переулок

114 Средний Кондратьевский переулок

115 Грузинский переулок

116 улица Пресненский Вал

117 Грузинский Вал улица (дом 3 строение 3, дом 3 строение 9, дом 3 строение 10, дом 11 строение 1, дом 11 строение 2, дом 11 строение 3, дом 11 строение 4, дом 11 строение 5, дом 11 строение 6, дом 11 строение 7, дом 11 строение 10, дом 11 строение 11, дом 11 строение 15, дом 11 строение 19, дом 11 строение 20, дом 11 строение 22, дом 11 строение 27, дом 14, дом 18/15, дом 22 строение 1, дом 23/25 строение 1, дом 23/25 строение 2, дом 26 строение 1, дом 26 строение 2, дом 26 строение 3, дом 28/45)

118 Лесная улица (от пересечения с 1-й Миусской улицей до пеерсечения с Новослободской улицей)

119 улица Бутырский Вал

120 Ленинградский проспект (от пересечения с площадью Тверской Заставы до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

121 Нижняя улица

122 Верхняя улица

123 Скаковая улица

124 Беговая аллея

125 Беговая улица

126 улица Правды

127 3-я улица Ямского Поля

128 1-я улица Ямского Поля

129 5-я улица Ямского Поля

130 Бумажный проезд

131 улица Нижняя Масловка

132 улица Сущевский Вал

133 Угловой переулок

134 Карелин проезд

135 Новолесная улица

136 Порядковый переулок

137 Приютский переулок

138 2-й Лесной переулок

139 Горлов тупик

140 1-я Миусская улица

141 Весковский тупик

142 Весковский переулок

143 улица Гашека (от пересечения с улицей Красина до пересечения с 2-й Брестской улицей)

144 улица Чаянова (от пересечения с улицей Александра Невского до пересечения с Весковским переулком)

145 улица Юлиуса Фучика (от пересечения с улицей Красина до пересечения с 2-й Брестской улицей)

146 Васильевская улица (от пересечения с улицей Красина до пересечения с 2-й Брестской улицей)

147 Пыхов-Церковный проезд

148 улица Фадеева

149 2-я Миусская улица

150 Миусская площадь

151 Миусский переулок

152 Краснопролетарская улица

153 Косой переулок

154 2-й Щемиловский переулок

155 Пименовский тупик

156 Нововоротниковский переулок

157 Селизневская улица

158 Сущевский тупик

159 Сущевская улица

160 улица Палиха

161 Тихвинский переулок

162 Вадковский переулок

163 Тихвинская улица

164 Минаевский проезд

165 Новосущевская улица

166 1-й Вышеславцев переулок

167 2-й Вышеславцев переулок

168 улица Образцова

169 Минаевский переулок

170 Перуновский переулок

171 улица Достоевского

172 площадь Борьбы

173 Суворовская площадь

174 1-й Щемиловский переулок

175 3-й Самотечный переулок

176 4-й Самотечный переулок

177 1-й Самотечный переулок

178 2-й Самотечный переулок

179 2-й Щемиловский переулок

180 Делегатская улица

181 1-й Волконский переулок

182 2-й Волконский переулок

183 улица Дурова

184 Самотечная улица

185 Олимпийский проспект

186 1-й Троицкий переулок

187 2-й Троицкий переулок

188 Троицкая улица

189 переулок Васнецова

190 Мещанская улица

191 Калмыков переулок

192 улица Щепкина

193 улица Гиляровского

194 проспект Мира (от пересечения с Большой Сухаревской площадью до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

195 Лаврский переулок

196 Выползов переулок

197 Капельский переулок

198 Самарская улица

199 Больничный переулок

200 Банный проезд

201 Напрудный переулок

202 Трифоновская улица

203 2-й Крестовский переулок

204 Грохольский переулок

205 Протопоповский переулок

206 Орлово-Давыдовский переулок

207 Средняя Переяславская улица

208 Переяславский переулок

209 Малая Переяславская улица

210 Большая Спасская улица

211 Скорняжный переулок

212 Докучаев переулок

213 Спасский тупик

214 Каланчевская улица

215 Рязанский проезд

216 Рязанский переулок

217 Краснопрудная улица

218 Нижняя Красносельская улица

219 Верхняя Красносельская улица

220 2-й Новый переулок

221 улица Гаврикова

222 Краснопрудный переулок

223 Южный проезд

224 Орликов переулок

225 Красноворотский проезд

226 Новая Басманная улица

227 Новорязанская улица

228 Басманный переулок

229 1-й Басманный переулок

230 Басманный тупик

231 Хомутовский тупик

232 улица Александра Лукьянова

233 Старая Басманная улица

234 Гороховский переулок

235 Токмаков переулок

236 Денисовский переулок

237 Доброслободская улица

238 Аптекарский переулок

239 Спартаковская улица

240 Спартаковская площадь

241 Ольховская улица

242 Плетешковский переулок

243 Лефортовский переулок

244 Бауманская улица

245 Старокирочный переулок

246 Посланников переулок

247 Ладожская улица

248 улица Фридриха Энгельса (от пересечения с Ладожской улицей до пересечения с Малым Гавриковым переулком)

249 Бакунинская улица (от пересечения со Спартаковской улицей до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

250 Мрузовский переулок

251 набережная Академика Туполева

252 Проектируемый проезд №6334

253 Проектируемый проезд №6335

254 Сыромятническая набережная

255 Сыромятнический проезд

256 1-й Сыромятнический переулок

257 2-й Сыромятнический переулок

258 3-й Сыромятнический переулок

259 4-й Сыромятнический переулок

260 Нижняя Сыромятническая улица

261 Верхняя Сыромятническая улица

262 Мельницкий переулок

263 Малый Полуярославский переулок

264 Большой Полуярославский переулок

265 Полуярославская набережная

266 Наставнический переулок

267 Костомаровский переулок

268 Николоямская набережная

269 Николоямский переулок

270 Николоямской тупик

271 Сивяков переулок

272 Шелапутинский переулок

273 Николоямская улица (от пересечения с улицей Земляной Вал до пересечения с Андроньевской площадью)

274 улица Александра Солженицына

275 улица Станиславского

276 Коммунистический переулок

277 Пестовский переулок

278 Мартыновский переулок

279 Большой Дровяной переулок

280 Малый Дровяной переулок

281 Аристарховский переулок

282 Известковый переулок

283 Большой Факельный переулок

284 Товарищеский переулок

285 Таганская улица

286 Воронцовская улица

287 Маркистская улица

288 переулок Маяковского

289 Марксистский переулок

290 улица Большие Каменщики

291 улица Гвоздева

292 Новоселенский переулок

293 Абельмановская улица

294 Волгоградский проспект ( до пересечения с Третьим транспортным кольцом)

295 3-й Крутицкий переулок

296 Динамовская улица

297 2-й Динамовский переулок

298 Новоспасский проезд

299 Космодамианская набережная (от пересечения с Нижней Краснохолмской улицей до пересечения со Шлюзовой набережной)

300 Шлюзовая набережная

301 Кожевническая улица

302 Дербеневская набережная

303 улица Кожевнический Вражек

304 2-й Дербеневский переулок

305 3-й Дербеневский переулок

306 1-й Дербеневский переулок

307 Дербеневская улица

308 1-й Кожевнический переулок

309 2-й Кожевнический переулок

310 4-й Кожевнический переулок

311 Летниковская улица

312 Дубининская улица

313 Малый Строченовский переулок

314 Жуков проезд

315 улица Щипок

316 1-й Щипковский переулок

317 2-й Щипковский переулок

318 4-й Щипковский переулок

319 3-й Павловский переулок

320 Партийный переулок

321 Большая Пионерская улица

322 Малая Пионерская улица

323 Стремянный переулок

324 улица Зацепа

325 Зацепский тупик

326 Зацепская площадь

327 Большой Строченовский переулок

328 Большая Серпуховская улица

329 площадь Серпуховская Застава

330 Серпуховская площадь

331 Павловская улица

332 улица Павла Андреева

333 Люсиновская улица

334 Серпуховский переулок

335 1-й Люсиновский переулок

336 1-й Добрынинский переулок

337 2-й Добрынинский переулок

338 3-й Добрынинский переулок

339 4-й Добрынинский переулок

340 Мытная улица

341 проезд Апакова

342 улица Шаболовка

343 Донская улица

344 3-й Люсиновский переулок

345 Безымянный проезд

346 улица Академика Петровского

347 1-й Донской проезд

348 улица Шухова

349 Хавская улица

350 Конный переулок

351 Городская улица

352 улица Татищева

353 улица Лестева

354 Самаринская улица

355 2-я Самаринская улица

356 улица Серпуховский Вал