Где в Москве час парковки будет стоить 200 рублей: список улиц

С пятницы, 2 декабря, в центре Москвы повышаются тарифы на парковки. Они будут действовать более чем на 700 улицах. А более чем на 100 улиц за стояночное место придётся платить 200 рублей в час, сообщает транспортный портал города.
В список с максимальным тарифом – 200 рублей в час – попали 133 улицы. Например, Рождественка, Земляной Вал, 1-я Брестская, Ильинка, Зубовский бульвар, Пресненская набережная.
Появится дифференцированный тариф. Это когда стоимость после получаса или часа парковки станет возрастает. Так, в зоне Бульварного кольца с 8:00 до 20:00 первые 30 минут будут стоить 50 рублей, далее — 150 рублей в час. С 20:00 до 8:00 час стоянки обойдется в 80 рублей.
В зоне Садового кольца в рабочее время за первый час придется заплатить 60 рублей в час, со второго часа и далее — 100 рублей. После 20:00 цена парковки составит 60 рублей в час.
В зоне ТТК стоимость часа парковки повышена до 60 рублей в час, за его пределами цена на стояночное место пока не изменилось.
Справка
Минимальный тариф на парковку составляет 40 рублей в час, максимальный — 80 рублей в час. Причем на ряде улиц в центре Москвы действует дифференцированный тариф, когда со второго часа стоимость парковки составляет 130 рублей.
Зоны и тарифы
Зона повышенного тарифа: 200 руб./час круглосуточно
1 Большой Кисловский переулок
2 Большой Николопесковский переулок
3 Гоголевский бульвар
4 Композиторская улица
5 Никитский бульвар
6 Новинский бульвар
7 Романов переулок
8 Средний Николопесковский переулок
9 улица Большая Молчановка
10 Лубянский проезд
11 Покровский бульвар
12 Садовая-Черногрязская улица
13 улица Маросейка
14 улица Покровка
15 Чистопрудный бульвар
16 набережная Тараса Шевченко
17 2-й Монетчиковский переулок
18 Валовая улица
19 Нижняя Краснохолмская улица
20 Пятницкая улица
21 улица Балчуг
22 улица Большая Ордынка
23 улица Зацепский Вал
24 улица Малая Ордынка
25 Мясницкая улица
26 проспект Академика Сахарова
27 Садовая-Спасская улица
28 Сретенский бульвар
29 улица Маши Порываевой
30 Звонарский переулок
31 Нижний Кисельный переулок
32 Рождественский бульвар
33 Садовая-Сухаревская улица
34 Сандуновский переулок
35 Трубная площадь
36 улица Кузнецкий мост
37 улица Пушечная
38 улица Рождественка
39 Цветной бульвар
40 1-й Красногвардейский проезд
41 2-й Красногвардейский проезд
42 2-я Брестская улица
43 2-я Звенигородская улица (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом)
44 Баррикадная улица
45 Большая Бронная улица
46 Большая Садовая улица
47 Выставочный переулок
48 Краснопресненская набережная (от пеерсечения с Пресненской набережной до пересечения с улицей 1905 года)
49 Кудринская площадь
50 Малая Бронная улица
51 Мантулинская улица
52 Пресненская набережная
53 Садовая-Кудринская улица
54 Студенецкий переулок
55 Тестовская улица
56 улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской набережной до пересечения со Шмитовским проездом)
57 улица Анны Северьяновой (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом)
58 улица Антонова-Овсеенко (от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до пересечения со Шмитовским проездом)
59 улица Красная Пресня
60 улица Сергея Макеева (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом)
61 Шмитовский проезд (от пересечения с улицей 1905 года до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
62 Гончарный проезд
63 улица Земляной Вал
64 1-й Лесной переулок
65 1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 4-й Тверской-Ямской улицей)
66 1-я Брестская улица
67 1-я Тверская-Ямская улица
68 2-й Тверской-Ямской переулок
69 2-я Тверская-Ямская улица
70 3-й Лесной переулок
71 3-я Тверская-Ямская улица
72 4-й Лесной переулок
73 4-я Тверская-Ямская улица
74 Богоявленский переулок
75 Большая Грузинская улица (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)
76 Большая Никитская улица
77 Большой Путинковский переулок
78 Большой Черкасский переулок
79 Варварка улица
80 Васильевская улица (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)
81 Газетный переулок
82 Глинищевский переулок
83 Дмитровский переулок
84 Долгоруковская улица
85 Ильинка улица
86 Козицкий переулок
87 Крапивенский переулок
88 Лесная улица (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 1-й Миусской улицей)
89 Малый Черкасский переулок
90 Неглинная улица
91 Никитский переулок
92 Новая площадь
93 Новослободская улица
94 переулок Александра Невского
95 Петровский бульвар
96 Петровский переулок
97 площадь Тверская Застава
98 Рахмановский переулок
99 Рыбный переулок
100 Садовая-Каретная улица
101 Садовая-Самотечная улица
102 Садовая-Триумфальная улица
103 Страстной бульвар
104 Тверской бульвар
105 Театральная площадь
106 Театральный проезд
107 Триумфальная площадь
108 улица Александра Невского
109 улица Большая Дмитровка
110 улица Гашека (от пересечения со 2-й Брестсткой улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)
111 улица Кузнецкий мост (от пересечения с улицей Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка)
112 улица Малая Дмитровка
113 улица Охотный ряд
114 улица Петровка
115 улица Петровские линии
116 улица Чаянова (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской до пеерсечения с улицей Александра Невского)
117 улица Юлиуса Фучика (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения со 2-й Брестской улицей)
118 Зубовский бульвар
119 Крымский проезд
120 Смоленский бульвар
121 Соймоновский проезд
122 улица Остоженка
123 улица Пречистенка
124 Берсеневская набережная
125 Житная улица
126 Софийская набережная
127 Пушкинская площадь
128 Арбатская площадь
129 площадь Арбатские Ворота
130 улица Сретенка
131 1-й Раушский переулок
132 Саввинская набережная
133 Моховая улица
Зона Бульварного кольца
50 руб. за первые 30 минут и 150 руб./час далее с 8.00 до 20.00 и 80 руб./час с 20.00 до 8.00.
1 Биржевая площадь
2 Бобров переулок
3 Большой Гнездниковский переулок
4 Большой Златоустинский переулок
5 Большой Кисельный переулок
6 Большой Спасоглинищевский переулок
7 Брюсов переулок
8 Варсонофьевский переулок
9 Вознесенский переулок
10 Елисеевский переулок
11 Калашный переулок
12 Китайгородский проезд
13 Леонтьевский переулок
14 Лубянская площадь
15 Лучников переулок
16 Малый Гнездниковский переулок
17 Малый Кисельный переулок
18 Малый Кисловский переулок
19 Малый Спасоглинищевский переулок
20 Милютинский переулок
21 Нижний Кисловский переулок
22 площадь Воровского
23 Средний Кисловский переулок
24 Сретенский переулок
25 улица Большая Лубянка
26 улица Малая Лубянка
27 Фролов переулок
28 Фуркасовский переулок
29 Хлыновский тупик
30 Хрустальный переулок
31 Шведский тупик
32 улица Солянка
Зона Садового кольца
60 руб./час за первый час и 100 руб./час далее с 8.00 до 20.00 и 60 руб./час с 20.00 до 8.00.
1 Новокрымский проезд
2 Пречистенская набережная (от пересечения с Соймоновским проездом до пересечения с Зубовским бульваром)
3 Хилков переулок
4 Коробейников переулок
5 Бутиковский переулок
6 Молочный переулок
7 1-й Зачатьевский переулок
8 2-й Зачатьевский переулок
9 3-й Зачатьевский переулок
10 Пожарский переулок
11 1-й Обыденский переулок
12 2-й Обыденский переулок
13 3-й Обыденский переулок
14 Курсовой переулок
15 Всеволожский переулок
16 Лопухинский переулок
17 Барыковский переулок
18 Сеченовский переулок
19 Мансуровский переулок
20 Еропкинский переулок
21 Померанцев переулок
22 Кропоткинский переулок
23 Гагаринский переулок
24 Чертольский переулок
25 Хрущевский переулок
26 Пречистенский переулок
27 Староконюшенный переулок
28 Чистый переулок
29 Малый Левшинский переулок
30 Большой Левшинский переулок
31 Денежный переулок
32 Глазовский переулок
33 Большой Могильцевский переулок
34 Малый Могильцевский переулок
35 Плотников переулок
36 Большой Власьевский переулок
37 Большой Афанасьевский переулок
38 Малый Афанасьевский переулок
39 Нащокинский переулок
40 переулок Сивцев Вражек
41 Малый Власьевский переулок
42 Турчанинов переулок
43 Троилинский переулок
44 Карманицкий переулок
45 Спасопесковский переулок
46 Спасопесковский площадь
47 Кривоарбатский переулок
48 Калошин переулок
49 Филипповский переулок
50 улица Новый Арбат (от пересечения с площадью Арбатские Ворота до пересечения с Новинским бульваром)
51 Арбатский переулок
52 Серебряный переулок
53 Малый Николопесковский переулок
54 переулок Каменная Слобода
55 Малый Каковинский переулок
56 Трубниковский переулок
57 Борисоглебский переулок
58 Большой Ржевский переулок
59 улица Малая Молчановка
60 Поварская улица
61 Мерзляковский переулок
62 Хлебный переулок
63 Скатертный переулок
64 Малый Ржевский переулок
65 Скарятинский переулок
66 Малая Никитская улица
67 Столовый переулок
68 Медвежий переулок
69 улица Спиридоновка
70 Гранатный переулок
71 Вспольный переулок
72 Спиридоньевский переулок
73 Большой Патриарший переулок
74 Малый Патриарший переулок
75 Ермолаевский переулок
76 Большой Козихинский переулок
77 Малый Козихинский переулок
78 Большой Палашевский переулок
79 Богословский переулок
80 Сытинский переулок
81 Сытинский тупик
82 Малый Палашевский переулок
83 Трехпрудный переулок
84 Мамоновский переулок
85 Благовещенский переулок
86 Старопименовский переулок
87 Триумфальная площадь
88 Дегтярный переулок
89 Настасьинский переулок
90 Воротниковский переулок
91 Оружейный переулок
92 Успенский переулок
93 улица Каретный ряд
94 Лихов переулок
95 Средний Каретный переулок
96 2-й Колобовский переулок
97 3-й Колобовский переулок
98 1-й Колобовский переулок
99 Большой Каретный переулок
100 Малый Каретный переулок
101 Трубная улица
102 Малый Сергиевский переулок
103 Малый Сухаревский переулок
104 Цветной переулок
105 Рыбников переулок
106 Ащеулов переулок
107 Луков переулок
108 Просвирин переулок
109 Костянский переулок
110 Малый Головин переулок
111 Селиверстов переулок
112 Даев переулок
113 Сретенский тупик
114 Ананьевский переулок
115 Панкратьевский переулок
116 Уланский переулок
117 Мясницкий проезд
118 Хоромный тупик
119 Большой Козловский переулок
120 Боярский переулок
121 Малый Харитоньевский переулок
122 переулок Огородная слобода
123 Гусятников переулок
124 Большой Харитоньевский переулок
125 улица Жуковского
126 Фурманный переулок
127 Малый Козловский переулок
128 улица Чаплыгина
129 улица Машкова
130 улица Макаренко
131 Барашевский переулок
132 Лялин переулок
133 Малый Казенный переулок
134 Большой Казенный переулок
135 Яковоапостольский переулок
136 Подсосенский переулок
137 Нижняя Радищевская улица
138 Яузская улица
139 Николоямская улица (от пересечения с Яузской улицей до пересечения с улицей Земляной Вал)
140 Верхняя Радищевская улица
141 Садовническая набережная
142 Садовническая улица
143 Космодамианская набережная (от пересечения с Большим Устьинским мостом до пересечения с Нижней Краснохолмской улицей)
144 Садовнический переулок
145 Комиссариатский переулок
146 Раушская набережная
147 2-й Раушский переулок
148 Фалеевский переулок
149 улица Серафимовича
150 улица Бахрушина
151 Новокузнецкая улица
152 6-й Монетчиковский переулок
153 5-й Монетчиковский переулок
154 4-й Монетчиковский переулок
155 3-й Монетчиковский переулок
156 1-й Монетчиковский переулок
157 1-й Новокузнецкий переулок
158 Вишняковский переулок
159 Большая Татарская улица
160 Малый Татарский переулок
161 Старый Толмачевский переулок
162 Озерковский переулок
163 Озерковская набережная
164 Руновский переулок
165 Овчинниковская набережная
166 Садовнический проезд
167 Средний Овчинниковский переулок
168 Большой Овчинниковский переулок
169 Климентовский переулок
170 2-й Новокузнецкий переулок
171 Малый Ордынский переулок
172 Большой Ордынский переулок
173 Ордынский тупик
174 Иверский переулок
175 Голиковский переулок
176 Черниговский переулок
177 Кадашевская набережная
178 1-й Кадашевский переулок
179 2-й Кадашевский переулок
180 3-й Кадашевский переулок
181 Большой Толмачевский переулок
182 Пыжевский переулок
183 Старомонетный переулок
184 1-й Казачий переулок
185 2-й Казачий переулок
186 Щетининский переулок
187 Погорельский переулок
188 улица Коровий Вал
189 1-й Спасоналивковский переулок
190 2-й Спасоналивковский переулок
191 улица Большая Полянка
192 1-й Хвостов переулок
193 улица Малая Полянка
194 2-й Полянский переулок
195 улица Малая Якиманка
196 Полянский переулок
197 Якиманский переулок
198 Малый Толмачевский переулок
199 Якиманская набережная
200 улица Большая Якиманка
201 1-й Голутвинский переулок
202 3-й Голутвинский переулок
203 4-й Голутвинский переулок
204 2-й Хвостов переулок
205 1-й Бабьегородский переулок
206 2-й Бабьегородский переулок
207 Казанский переулок
208 Мароновский переулок
209 Крымский тупик
210 Лермонтовская площадь
211 площадь Красные Ворота
Зона Третьего транспортного кольца
60 руб./час круглосуточно.
1 Фрунзенская набережная
2 1-я Фрунзенская улица
3 улица Тимура Фрунзе
4 Комсомольский проспект
5 улица Трубецкая
6 переулок Хользунова
7 Оболенcкий переулок
8 Несвижский переулок
9 Ксеньинский переулок
10 улица Льва Толстого
11 Большой Чудов переулок
12 Зубовский проезд
13 Дашков переулок
14 улица Россолимо
15 Зубовская улица
16 Большая Пироговская улица
17 Малая Пироговская улица
18 Малый Боженинский переулок
19 Олсуфьевский переулок
20 улица Бурденко
21 проезд Девичьего Поля
22 Новоконюшенный переулок
23 улица Плющиха
24 Серпов переулок
25 Земледельчиский переулок
26 1-й Тружеников переулок
27 2-й Тружеников переулок
28 3-й Тружеников переулок
29 Погодинская улица
30 Большой Саввинский переулок
31 переулок Льва Выготского
32 Малый Саввинский переулок
33 Новодевичий проезд
34 Новодевичья набережная
35 1-й Вражский переулок
36 2-й Вражский переулок
37 7-й Ростовский переулок
38 Ростовская набережная
39 6-й Ростовский переулок
40 4-й Ростовский переулок
41 Ружейный переулок
42 1-й Неопалимовский переулок
43 2-й Ростовский переулок
44 2-й Неопалимовский переулок
45 3-й Неопалимовский переулок
46 Смоленская улица
47 Шубинский переулок
48 Большая Дорогомиловская улица
49 2-й Брянский переулок
50 Брянская улица
51 Киевская улица
52 1-й Можайский тупик
53 улица Можайский Вал
54 Резервный проезд
55 Дохтуровский переулок
56 Платовская улица
57 улица Раевского
58 Кутузовский проспект (от Новоарбатского моста до пересечения с Третьим Транспортным Кольцом)
59 Проезд № 3579 (от дома 26 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко)
60 Проезд № 3580 (от дома 30/32 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко)
61 Украинский бульвар
62 1-я Бородинская улица
63 2-я Бородинская улица
64 Малая Дорогомиловская улица
65 Смоленская набережная
66 1-й Смоленский переулок
67 2-й Смоленский переулок
68 3-й Смоленский переулок
69 1-й Николощеповский переулок
70 Малый Новопесковский переулок
71 2-й Николощеповский переулок
72 проезд Шломина
73 Проточный переулок
74 Прямой переулок
75 Панфиловский переулок
76 улица Новый Арбат (от пересечения с Новинским бульваром до пересечения со Смоленской набережной)
77 Новинский переулок
78 Конюшковская улица
79 Краснопресненская набережная (от пеерсечения с улицей 1905 года до пересечения с улицей Новый Арбат)
80 Глубокий переулок
81 Рочдельская улица
82 улица Николаева
83 улица 1905 года (от пересечения с Шмитовским проездом до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
84 улица Трехгорный Вал
85 Большой Трехгорный переулок
86 Нововаганьковский переулок
87 Средний Трехгорный переулок
88 Большой Предтеченский переулок
89 Прокудинский переулок
90 Малый Предтеченский переулок
91 Верхний Предтеченский переулок
92 переулок Капранова
93 Дружинниковская улица
94 улица Заморенова
95 улица Преснеский Вал
96 1-й Земельный переулок
97 Ходынская улица
98 улица Климашкина
99 Расторгуевский переулок
100 Столярный переулок
101 Волков переулок
102 Новопресненский переулок
103 Зоологический переулок
104 Малая Грузинская улица
105 Средний Тишинский переулок
106 Малый Тишинский переулок
107 Электрический переулок
108 Большая Грузинская улица (от пересечения с улицей Красная Пресня до пересечения со 2-й Брестской улицей)
109 Октябрьская улица
110 1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения с 4-й тверской-Ямской улицей до пересечения с улицей Фадеева)
111 Зоологическая улица
112 улица Красина
113 Большой Кондратьевский переулок
114 Средний Кондратьевский переулок
115 Грузинский переулок
116 улица Пресненский Вал
117 Грузинский Вал улица (дом 3 строение 3, дом 3 строение 9, дом 3 строение 10, дом 11 строение 1, дом 11 строение 2, дом 11 строение 3, дом 11 строение 4, дом 11 строение 5, дом 11 строение 6, дом 11 строение 7, дом 11 строение 10, дом 11 строение 11, дом 11 строение 15, дом 11 строение 19, дом 11 строение 20, дом 11 строение 22, дом 11 строение 27, дом 14, дом 18/15, дом 22 строение 1, дом 23/25 строение 1, дом 23/25 строение 2, дом 26 строение 1, дом 26 строение 2, дом 26 строение 3, дом 28/45)
118 Лесная улица (от пересечения с 1-й Миусской улицей до пеерсечения с Новослободской улицей)
119 улица Бутырский Вал
120 Ленинградский проспект (от пересечения с площадью Тверской Заставы до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
121 Нижняя улица
122 Верхняя улица
123 Скаковая улица
124 Беговая аллея
125 Беговая улица
126 улица Правды
127 3-я улица Ямского Поля
128 1-я улица Ямского Поля
129 5-я улица Ямского Поля
130 Бумажный проезд
131 улица Нижняя Масловка
132 улица Сущевский Вал
133 Угловой переулок
134 Карелин проезд
135 Новолесная улица
136 Порядковый переулок
137 Приютский переулок
138 2-й Лесной переулок
139 Горлов тупик
140 1-я Миусская улица
141 Весковский тупик
142 Весковский переулок
143 улица Гашека (от пересечения с улицей Красина до пересечения с 2-й Брестской улицей)
144 улица Чаянова (от пересечения с улицей Александра Невского до пересечения с Весковским переулком)
145 улица Юлиуса Фучика (от пересечения с улицей Красина до пересечения с 2-й Брестской улицей)
146 Васильевская улица (от пересечения с улицей Красина до пересечения с 2-й Брестской улицей)
147 Пыхов-Церковный проезд
148 улица Фадеева
149 2-я Миусская улица
150 Миусская площадь
151 Миусский переулок
152 Краснопролетарская улица
153 Косой переулок
154 2-й Щемиловский переулок
155 Пименовский тупик
156 Нововоротниковский переулок
157 Селизневская улица
158 Сущевский тупик
159 Сущевская улица
160 улица Палиха
161 Тихвинский переулок
162 Вадковский переулок
163 Тихвинская улица
164 Минаевский проезд
165 Новосущевская улица
166 1-й Вышеславцев переулок
167 2-й Вышеславцев переулок
168 улица Образцова
169 Минаевский переулок
170 Перуновский переулок
171 улица Достоевского
172 площадь Борьбы
173 Суворовская площадь
174 1-й Щемиловский переулок
175 3-й Самотечный переулок
176 4-й Самотечный переулок
177 1-й Самотечный переулок
178 2-й Самотечный переулок
179 2-й Щемиловский переулок
180 Делегатская улица
181 1-й Волконский переулок
182 2-й Волконский переулок
183 улица Дурова
184 Самотечная улица
185 Олимпийский проспект
186 1-й Троицкий переулок
187 2-й Троицкий переулок
188 Троицкая улица
189 переулок Васнецова
190 Мещанская улица
191 Калмыков переулок
192 улица Щепкина
193 улица Гиляровского
194 проспект Мира (от пересечения с Большой Сухаревской площадью до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
195 Лаврский переулок
196 Выползов переулок
197 Капельский переулок
198 Самарская улица
199 Больничный переулок
200 Банный проезд
201 Напрудный переулок
202 Трифоновская улица
203 2-й Крестовский переулок
204 Грохольский переулок
205 Протопоповский переулок
206 Орлово-Давыдовский переулок
207 Средняя Переяславская улица
208 Переяславский переулок
209 Малая Переяславская улица
210 Большая Спасская улица
211 Скорняжный переулок
212 Докучаев переулок
213 Спасский тупик
214 Каланчевская улица
215 Рязанский проезд
216 Рязанский переулок
217 Краснопрудная улица
218 Нижняя Красносельская улица
219 Верхняя Красносельская улица
220 2-й Новый переулок
221 улица Гаврикова
222 Краснопрудный переулок
223 Южный проезд
224 Орликов переулок
225 Красноворотский проезд
226 Новая Басманная улица
227 Новорязанская улица
228 Басманный переулок
229 1-й Басманный переулок
230 Басманный тупик
231 Хомутовский тупик
232 улица Александра Лукьянова
233 Старая Басманная улица
234 Гороховский переулок
235 Токмаков переулок
236 Денисовский переулок
237 Доброслободская улица
238 Аптекарский переулок
239 Спартаковская улица
240 Спартаковская площадь
241 Ольховская улица
242 Плетешковский переулок
243 Лефортовский переулок
244 Бауманская улица
245 Старокирочный переулок
246 Посланников переулок
247 Ладожская улица
248 улица Фридриха Энгельса (от пересечения с Ладожской улицей до пересечения с Малым Гавриковым переулком)
249 Бакунинская улица (от пересечения со Спартаковской улицей до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
250 Мрузовский переулок
251 набережная Академика Туполева
252 Проектируемый проезд №6334
253 Проектируемый проезд №6335
254 Сыромятническая набережная
255 Сыромятнический проезд
256 1-й Сыромятнический переулок
257 2-й Сыромятнический переулок
258 3-й Сыромятнический переулок
259 4-й Сыромятнический переулок
260 Нижняя Сыромятническая улица
261 Верхняя Сыромятническая улица
262 Мельницкий переулок
263 Малый Полуярославский переулок
264 Большой Полуярославский переулок
265 Полуярославская набережная
266 Наставнический переулок
267 Костомаровский переулок
268 Николоямская набережная
269 Николоямский переулок
270 Николоямской тупик
271 Сивяков переулок
272 Шелапутинский переулок
273 Николоямская улица (от пересечения с улицей Земляной Вал до пересечения с Андроньевской площадью)
274 улица Александра Солженицына
275 улица Станиславского
276 Коммунистический переулок
277 Пестовский переулок
278 Мартыновский переулок
279 Большой Дровяной переулок
280 Малый Дровяной переулок
281 Аристарховский переулок
282 Известковый переулок
283 Большой Факельный переулок
284 Товарищеский переулок
285 Таганская улица
286 Воронцовская улица
287 Маркистская улица
288 переулок Маяковского
289 Марксистский переулок
290 улица Большие Каменщики
291 улица Гвоздева
292 Новоселенский переулок
293 Абельмановская улица
294 Волгоградский проспект ( до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
295 3-й Крутицкий переулок
296 Динамовская улица
297 2-й Динамовский переулок
298 Новоспасский проезд
299 Космодамианская набережная (от пересечения с Нижней Краснохолмской улицей до пересечения со Шлюзовой набережной)
300 Шлюзовая набережная
301 Кожевническая улица
302 Дербеневская набережная
303 улица Кожевнический Вражек
304 2-й Дербеневский переулок
305 3-й Дербеневский переулок
306 1-й Дербеневский переулок
307 Дербеневская улица
308 1-й Кожевнический переулок
309 2-й Кожевнический переулок
310 4-й Кожевнический переулок
311 Летниковская улица
312 Дубининская улица
313 Малый Строченовский переулок
314 Жуков проезд
315 улица Щипок
316 1-й Щипковский переулок
317 2-й Щипковский переулок
318 4-й Щипковский переулок
319 3-й Павловский переулок
320 Партийный переулок
321 Большая Пионерская улица
322 Малая Пионерская улица
323 Стремянный переулок
324 улица Зацепа
325 Зацепский тупик
326 Зацепская площадь
327 Большой Строченовский переулок
328 Большая Серпуховская улица
329 площадь Серпуховская Застава
330 Серпуховская площадь
331 Павловская улица
332 улица Павла Андреева
333 Люсиновская улица
334 Серпуховский переулок
335 1-й Люсиновский переулок
336 1-й Добрынинский переулок
337 2-й Добрынинский переулок
338 3-й Добрынинский переулок
339 4-й Добрынинский переулок
340 Мытная улица
341 проезд Апакова
342 улица Шаболовка
343 Донская улица
344 3-й Люсиновский переулок
345 Безымянный проезд
346 улица Академика Петровского
347 1-й Донской проезд
348 улица Шухова
349 Хавская улица
350 Конный переулок
351 Городская улица
352 улица Татищева
353 улица Лестева
354 Самаринская улица
355 2-я Самаринская улица
356 улица Серпуховский Вал