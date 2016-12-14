Большинство россиян планируют встретить Новый год дома с семьёй. Об этом говорят результаты опроса "Avito недвижимость".

Этот вариант выбрали 76,7% респондентов. Чуть более 11,4% выбрали вариант "Другое", отметив в числе возможных локаций для празднования Нового года "в гостях", "на работе", "на природе, "на боевом посту" и "в роддоме".

Примечательно, что около 6,6% опрошенных планируют отметить праздник на съёмной квартире. Более половины из них – арендовать недвижимость стоимостью менее 2000 рублей в сутки, 26,7% рассматривают диапазон от 2 000 до 5 000 рублей в сутки, 11,9% опрошенных готовы заплатить до 10 000 рублей готовы, и лишь 3% собираются заплатить за новогоднюю локацию более 10 000 рублей.

Финансовый контекст остаётся определяющим не только для места встречи Нового года, но и по другим параметрам. В целом около 65% участников опроса при составлении праздничного бюджета ориентируются на сумму 10 000 рублей (с учётом расходов на подарки, стол и т.д.).

Около четверти опрошенных готовы потратить до 25 000 рублей, 4,7% – до 40 000 рублей, 2,2% – 40 000-60 000, и только 1% от 60 000 до 80 000 рублей. А 1,2% участников опроса планируют потратить более 150 000 рублей.

Стоит отметить, что в опросе приняли участие более 1 600 пользователей портала "Avito Недвижимость". 39,6% из них – респонденты в возрасте 25-35 лет, 23,5% – в возрасте 18-25 лет, 21,7% – в возрасте 35-45 лет. Доли возрастных групп "45-60" и "60+" составили 13,1% и 2,2% соответственно.