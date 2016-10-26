В Кировском районе Петербурга вечером 25 октября, около 22.50, водитель "ГАЗели" не пропустил троллейбус, следовавший по главной дороге. Уходя от столкновения на пересечении Ленинского проспекта и Героев, грузовая машина перевернулась на бок.

В момент ДТП в троллейбусе, следовавшем по маршруту №32, находились пассажиры. Никто из них не пострадал, уточнили в пресс-службе "Горэлектротранса".

- Пострадавших нет, по предварительным данным, виновник ДТП - водитель "ГАЗели", - рассказали Мetro в пресс-службе предприятия. - Троллейбус следовал с пассажирами по главной дороге.

Электротранспорт, судя по фото, получил незначительные повреждения.

- Ехала «Газель» с бешеной скоростью, не успела притормозить и влепилась в троллейбус и, соответственно, перевернулась, — пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП / Петербург». — Водитель «Газели» жив и вылез сам.