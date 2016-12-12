Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян лишился волос. Лысое селфи шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам Мартиросяна, ему пришлось побриться после матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм". Судя по комментарию под фото, комик пообещал сбрить волосы, если нападающий Генрих Мхитарян забьёт гол. Это, собственно, и случилось.

Сначала Мартиросян опубликовал фотографию Мхитаряна и подписал: "<...> Обещал, если Мхитарян забьёт и МЮ выиграют – побреюсь налысо! Побрился налысо, как и обещал))"

Подписчики потребовали фотографию новой "причёски". Шоумен не растерялся и опубликовал снимок.

– Мхитарян забил! Манчестер Юнайтед победил! Мартиросян сказал - Мартиросян сделал! GO Mkhitaryan!!! GO MU!!!!! – написал он под фото.

Напомним, что вчера на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм". Поединок завершился победой МЮ со счётом 1:0, единственный гол матча забил футболист с армянскими корнями Генрих Мхитарян – нападающий сам отобрал мяч и протащил его через половину поля.



