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Галустян спародировал Кадырова на юбилее КВН

  • Данила Белов

Люди считают, что у актёра могут возникнуть проблемы после подобного выступления

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27 ноября состоялся юбилейный выпуск КВН, в котором принял участие российский актёр и один из самых знаменитых участников шоу Михаил Галустян. В своём выступлении комик выбрал в качестве "жертвы" для своей пародии главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Галустян, скопировав манеру речи, походку и жесты Кадырова, поздравил ведущего КВН Александра Маслякова с 55-летием передачи, а также пошутил на тему того, что это неправильно, когда сам Масляков стоит на сцене, когда его сын сидит в зале. 

"Не совсем правильно, когда младший сидит, а старший стоит", — отметил Галустян в образе Кадырова. 

Также актёр высказался в шутливой форме по поводу игры Pokemon Go, обратившись к президенту России Владимиру Путину Галустян-Кадыров заявил, что "в Чеченской республике ни одного покемона нет".

Пародия Галустяна на Кадырова:  видео 

 

В связи с пародией Михаила Галустяна на Рамзана Кадырова, пользователи Интернета предположили, что подобные шутки могут выйти артисту боком и у него могут возникнуть проблемы. 

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