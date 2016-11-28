Галустян спародировал Кадырова на юбилее КВН

27 ноября состоялся юбилейный выпуск КВН, в котором принял участие российский актёр и один из самых знаменитых участников шоу Михаил Галустян. В своём выступлении комик выбрал в качестве "жертвы" для своей пародии главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Галустян, скопировав манеру речи, походку и жесты Кадырова, поздравил ведущего КВН Александра Маслякова с 55-летием передачи, а также пошутил на тему того, что это неправильно, когда сам Масляков стоит на сцене, когда его сын сидит в зале.

"Не совсем правильно, когда младший сидит, а старший стоит", — отметил Галустян в образе Кадырова.

Также актёр высказался в шутливой форме по поводу игры Pokemon Go, обратившись к президенту России Владимиру Путину Галустян-Кадыров заявил, что "в Чеченской республике ни одного покемона нет".

Пародия Галустяна на Кадырова: видео