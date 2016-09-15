Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Эшли Янг и Тимоти Фосу-Менса, защищающие цвета "Манчестер Юнайтед", успели навестить больного раком болельщика «красных дьяволов» Пэдди Лоулера менее чем за час до его смерти, сообщает Daily Star.

Болельщик "красных дьяволов" Падди Лоулер скончался в возрасте 73 лет от рака простаты, с которым боролся около четырех лет.

Встречу с игроками организовала внучка покойного, 27-летняя Кайла Лоулер. Сначала она обратилась в пресс-службу клуба, но ответа не последовало. Затем Кайла разместила пост на своей странице в социальной сети Facebook, в котором отметила, насколько её дед любит "МЮ" и обратилась напрямую к игрокам команды, говорится в сообщении "Р-Спорт".