Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что участие Олега Шатова в матче группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" исключено. По словам специалиста, в ближайшее время полузащитник отправится в Хельсинки, где будет прооперирован, сообщает "Спорт-Экспресс".

– Завтра Шатов уедет в Хельсинки, где будет чистить голеностоп, – сказал Луческу. Устранять проблему, которая у него есть. До конца года он больше не сыграет.

В воскресном матче чемпионата России против "Крыльев Советов" Олег Шатов провёл на поле 19 минут, после чего не принимал участия в тренировках команды.

Таким образом 26-летний полузащитник "Зенита" не поможет своей клубу в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы против "Маккаби" и АЗ, а также трех встречах чемпионата России с "Краснодаром", "Уфой" и "Ростовом".