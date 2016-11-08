Убийство произошло на игре в городе Тулансинго. По словам очевидцев, арбитр Виктор Трехо показал красную карточку нерадивому игроку. Им оказался Рубен Ривера Васкес.

Увидев красную карточку в руках судьи и поняв, что наказывают именно его, Васкес подбежал к арбитру и ударил его головой в лицо, передают местные СМИ.

Судья сразу же упал на газон и через какое-то время скончался, не приходя в сознание. Врачи, дежурившие на матче, пытались ему помочь, но не смогли спасти арбитра.

Отмечается, что футболист-убийца сразу же после нападения скрылся в неизвестном направлении, сообщает ТАСС.