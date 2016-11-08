Полузащитник сборной России и "Зенита" Юрий Жирков не принимает участия в тренировке сборной России по футболу, которая в Дохе готовится к товарищескому матчу против команды Катара.

Как сообщается на официальном микроблоге российской сборной в Twitter, Юрий Жирков испытывает проблемы с мышцами бедра. Более подробная информация о состоянии здоровья Жиркова появится после прохождения игроком МРТ.

Россияне сыграют с командой Катара в Дохе 10 ноября, а затем проведут еще одну товарищескую встречу – против сборной Румынии 15 ноября в Грозном.