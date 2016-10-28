29 октября на стадионе "Открытие Арена" состоится дерби "Спартак" – ЦСКА. Перед матчем лидеров чемпионата России в семье защитника ЦСКА Василия Березуцкого произошло пополнение.

"У защитника ПФК ЦСКА Василия Березуцкого и его жены Ольги родилась дочь! – сообщает пресс-служба ЦСКА. – Новорожденной дали имя Анастасия. ЦСКА поздравляет родителей и желает малышке здоровья и счастья! Это второй ребёнок в семье Василия: у пары уже есть сын Владимир".

Отметим, что 34-летний Василий Березуцкий – капитан сборной России по футболу. Центральный защитник является одним из самых опытных и титулованных футболистов чемпионата России.

За свою спортивную карьеру Березуцкий шесть раз становился чемпионом России, семь раз брал Кубок России, шесть раз – Суперкубок России. Кроме того, Березуцкий выигрывал Кубок УЕФА, а в 2008 году в составе сборной выигрывал бронзу чемпионата Европы.