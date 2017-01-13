Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнайдерлин перешёл в "Эвертон", сообщает официальный сайт "ирисок". Французский футболист подписал контракт на четыре с половиной года.

Сумма трансфера Шнайдерлина составила 20 миллионов фунтов, но в дальнейшем она может возрасти до 24 миллионов за счёт бонусов.

Француз уже играл под руководством нынешнего главного тренера "Эвертона" Рональда Кумана в "Саутгемптоне".

Шнайдерлин перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2015 году. В текущем сезоне в его активе всего 8 матчей в четырех турнирах.