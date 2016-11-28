Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо избежал перелома ноги, но покинул больницу на костылях, сообщает Liverpool Echo.

24-летний бразилец получил повреждение в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (2:0). Один из лидеров "Ливерпуля" покинул поле на носилках ещё в первом тайме с подозрением на перелом ноги.

По информации Daily Mail, в ближайшее время Коутиньо пройдет углубленное обследование, но восстановление, вероятно, займет 5-6 недель. У бразильца диагностировано повреждение связок лодыжки.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Филиппе Коутинью провёл 13 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.