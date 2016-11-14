Английский полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард покинет команду по истечении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 38-летнего полузащитника с американским клубом истекает в конце 2017 года. О том, где продолжит карьеру англичанин, пока не сообщается.

– Я получаю удовольствие, играя с такими партнерами, – приводит слова Лэмпарда "Спорт-Экспресс". – Пострясающие фанаты оказали мне невероятную поддержку. Я получил огромное наслаждение от времени, проведенного здесь. Я благодарен за возможность играть в этом клубе и в этом городе.

Лэмпард перёшел в "Нью-Йорк" в 2015 году из английского "Манчестер Сити". Всего за американскую команду он провел 31 матч и забил 15 голов.