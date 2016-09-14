В тренировке не принял участия Денис Глушаков, у которого диагностировано микроповреждение мышц бедра. А защитник Евгений Макеев пока продолжает работать по индивидуальному плану.

В числе тех, кто тренировался в общей группе, можно было увидеть бразильского защитника Маурисио. Вместе с основным составом вновь занимался нападающий Денис Давыдов, — сообщил официальный сайт "Спартака".

В следующем туре чемпионата России подопечные Массимо Карреры сыграют в гостях с "Оренбургом". Матч состоится 16 сентября.