Приговор по делу был оглашён во Всеволожском городском суде Ленинградской области 5 сентября, сообщает МК.
Напомним, смертельное ДТП с участием спортсмена произошло около года назад на трассе «Санкт-Петербург – Сортавала».
Следствие установило, что Александр Ильин находился за рулём своего автомобиля Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. В результате погибли два человека, один из которых был отцом пятерых детей.
Сам виновник аварии отделался лишь легкими ушибами.
По теме: Футболист "Динамо" Александр Ильин арестован по делу о смертельном ДТП
В ходе судебного разбирательства 23-летний футболист полностью признал свою вину.
Напомним, ранее Александр Ильин играл за петербургское «Динамо». В клубе он выступал на правах аренды – права на игрока принадлежали московскому «Динамо». После ДТП контракт со спортсменом был расторгнут.