Приговор по делу был оглашён во Всеволожском городском суде Ленинградской области 5 сентября, сообщает МК. 

Напомним, смертельное ДТП с участием спортсмена произошло около года назад на трассе «Санкт-Петербург – Сортавала». 

Следствие установило, что Александр Ильин находился за рулём своего автомобиля Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями.  В результате погибли два человека, один из которых был отцом пятерых детей. 

Сам виновник аварии отделался лишь легкими ушибами.

По теме: Футболист "Динамо" Александр Ильин арестован по делу о смертельном ДТП

В ходе судебного разбирательства 23-летний футболист полностью признал свою вину. 

Напомним,  ранее Александр Ильин играл за петербургское «Динамо».  В клубе он выступал на правах аренды – права на игрока принадлежали московскому «Динамо».  После ДТП контракт со спортсменом был расторгнут. 