Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что полузащитник Алан Дзагоев примет участие в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера".

"Дзагоев работает в общей группе, готовится к матчу. Наверное, на весь матч его не хватит. Нам нужно определить то количество времени, которое он сможет провести", — передает слова Слуцкого ТАСС.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не выходил на поле с 18 сентября. Футболист получил мышечное повреждение в поединке чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (2:1). В конце прошлой недели хавбек вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Байером" состоится 22 ноября и начнётся в 20:00 по московскому времени.