Как утверждает испанская газета Marca, нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рискует пропустить матч 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом".

Французский форвард получил травму в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Швеции (2:1) и был вынужден покинуть поле на 88-й минуте. На ноге футболиста образовалось крупная гематома, заявил журналистам наставник французов Дидье Дешам .

Таким образом, Антуан Гризманн точно не сыграет в ближайшем поединке сборной Франции против Кот-д`Ивуар.

Предполагается, что травма нападающего "Атлетико" не носит серьезного характера, но он все-таки не сумеет восстановиться к игре в чемпионате Испании.