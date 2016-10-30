Футбольный матч "Урал" – "Терек" вызвал споры, комментатора требуют отстранить от работы

Спортивные комментаторы, журналисты и обычные пользователи продолжают обсуждать на просторах Сети матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Тереком". Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Грозного. Однако итоговый счёт справедливым показался далеко не всем.

Например, на матче работал комментатор Матч ТВ Тимур Журавель, который после игры в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что "у старых грехов длинные тени". Журавель добавил, что "оборона "Урала" во втором тайме практически перестала играть".

Реакция последовала незамедлительно. Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров рассказал агентству "Р-Спорт", что клуб попросит руководство Матч ТВ больше не давать комментатору работать на матчах чемпионата России и играх "Терека" в частности.

За журналиста вступились коллеги.