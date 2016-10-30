реклама
Обновлено : Сегодня 20:38
- Опубликовано : Сегодня 20:13

Футбольный матч "Урал" – "Терек" вызвал споры, комментатора требуют отстранить от работы

  • Кирилл Сосков

"Терек" и "Урал" встречались в матче чемпионата России

реклама

Спортивные комментаторы, журналисты и обычные пользователи продолжают обсуждать на просторах Сети матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Тереком". Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Грозного. Однако итоговый счёт справедливым показался далеко не всем.

Например, на матче работал комментатор Матч ТВ Тимур Журавель, который после игры в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что "у старых грехов длинные тени". Журавель добавил, что "оборона "Урала" во втором тайме практически перестала играть".

Реакция последовала незамедлительно. Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров рассказал агентству "Р-Спорт", что клуб попросит руководство Матч ТВ больше не давать комментатору работать на матчах чемпионата России и играх "Терека" в частности.

За журналиста вступились коллеги. 

 

Также отмечается, что во время встречи "Урал" – "Терек" резко подскочили букмекерские ставки. После первого тайма (тогда счёт был 1:1) коэффициент на победу "Урала" был семнадцать. То есть, в победу команды из Екатеринбурга не верили. 

На видео ниже – забитые игроками "Терека" мячи. 

Самое популярное

Ящур в молоке вызвал панику в соцсетях9Фото

Ящур в молоке вызвал панику в соцсетях
К годовщине крушения самолета над Синаем про семью Винник сняли фильм6Фото

К годовщине крушения самолета над Синаем про семью Винник сняли фильм

Он доступен для всех в социальной сети ВКонтакте
Костюмы на Хэллоуин: ужасные, смешные и откровенные25Фото

Костюмы на Хэллоуин: ужасные, смешные и откровенные

Хэллоуин отмечается в ночь на 1 ноября. Этот праздник широко распространен в западных странах, в России же не так популярен. Тем не менее, вечеринки в честь Хэллоуина-2016 собираются устраивать многие. Причем, приурочат их к выходным, поскольку сам праздник выпадает на понедельник. Какой костюм выбрать на Хэллоуин, как сделать его так, чтобы отличаться от других -  эти вопросы чаще всего волнуют желающих повеселиться на страшных и ужасных вечеринках в честь Дня Святых. В США на Хэллоуин костюмы...
В серьезном ДТП на Зеленогорском шоссе погиб человек7Фото

В серьезном ДТП на Зеленогорском шоссе погиб человек

О серьезном ДТП на Зеленогорском шоссе 30 октября сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". - Есть пострадавшие. Работают МЧС и реанимация. Перед ЗСД, в город лучше ехать по нижней трассе, - написали свидетели в 16.14. Позже стало известно, что в результате ДТП один человек, находивший в легковом автомобиле, погиб. Судя по фото с места ДТП на Зеленогорском шоссе, на дороге столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, предположительно перевозивший лошадь. Очевидцы уточнили, что...
1996 год - с мужем37Фото

Как менялась Хиллари Клинтон за последние 20 лет: необычные фото

Хиллари Клинтон отмечает день рождения. Ей исполнилось 69 лет. Многие уверены - юбилей политик отметит уже в статусе президента США. Хиллари Клинтон прошла долгий путь от жены президента до кандидата в руководители государства. Хиллари Клинтон 8 лет занимала пост сенатора от штата Нью-Йорк и 4 года - госсекретаря США. Как менялась Хиллари за эти 20 лет, мы решили проследить по фотографиям.  Примечательно, что в юности, зрелости и сейчас Хиллари носила лишь одну прическу - стрижку, которая...
Неизвестный открыл стрельбу у кафе на Невском проспекте

Неизвестный открыл стрельбу у кафе на Невском проспекте

В Петербурге родители спрятали дома выпавшего из окна ребёнка2Фото

В Петербурге родители спрятали дома выпавшего из окна ребёнка

Сотрудникам полиции и МЧС пришлось вскрывать дверь в квартире жителей Петербурга, чтобы спасти их девятилетнего сына. Дело в том, что мальчик выпал из окна, а родители вместо того, чтобы вызвать медиков, закрыли его в квартире. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл сегодня ночью во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В правоохранительные органы обратились жители ближайших домов, которые стали свидетелями случившегося. – Ребёнку...
42-летняя Наташа Королёва шокировала коротенькими шортами и чулками сеточкой20Фото

42-летняя Наташа Королёва шокировала коротенькими шортами и чулками сеточкой

Популярная певица Наташа Королёва поразила публику смелым и дерзким нарядом. На юбилей Муз ТВ в Государственный Кремлёвский Дворец артистка пришла в коротких блестящих чёрных шортах, чёрной "косухе" и колготках сеточкой.   - Натуля! Поздравляем с заслуженной наградой! Премия Муз ТВ, - подписал фото визажит многих российских звёзд шоу-бизнеса Вадим Андреев.   Наташа Королёва позднее сделала репост в своём аккаунте в Instagram. Некоторые подписчики её странички в соцсети отметили, что наряд...
В ДТП на КАД в Петербурге погиб водитель "ГАЗели"2Фото

В ДТП на КАД в Петербурге погиб водитель "ГАЗели"

Смертельное ДТП произошло ночью 30 октября на КАД в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". На 95-ом км внешнего кольца КАД "ГАЗель" врезалась в грузовик "МАЗ". В результате ДТП на КАД водитель "ГАЗели" погиб. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением или уснул за рулем. Однако точные причины аварии будут установлены позже. По факту ДТП проводится проверка. Еще одно серьезное ДТП с пострадавшими произошло утром 30 октября. Автобус,...
Где в Петербурге лучше жить разным знакам зодиака9Фото

Где в Петербурге лучше жить разным знакам зодиака

Астрологи помогают читателям Metro найти квартиру по звёздам
В России после ящура в молоке обнаружили ботулизм в солёных огурцах7Фото

В России после ящура в молоке обнаружили ботулизм в солёных огурцах

После появления ящура в молоке ("Вимм-Билль-Данн": "Агуша", "Домик в деревне"  и др) и ботулизма в огурцах Интернет охватила настоящая паника
скрин-шот видео Олега Винника5Фото

Видео Олега Винника, потерявшего жену и детей в крушении рейса 9268, обсуждают в Сети
Владимир Зельдин3Фото

Жена 101-летнего Зельдина рассказала о его состоянии

Состояние здоровья актёра Владимира Зельдина остаётся стабильным. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на жену артиста Иветту. – Владимир Михайлович переведён в другую больницу из военного госпиталя, где проходил лечение. Причину, почему врачи решили так поступить, я не знаю, но ухудшения здоровья нет, — сказала она. Напомним, что несколько недель назад Владимир Зельдин лёг в военный госпиталь для прохождения обследования. Тогда же появились слухи о том, что артиста экстренно...
Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина4Фото

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина

Сергей Безруков, Евгений Писарев и Марк Захаров рассказали, что думают о цензуре

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Отрывки из матча "Урал" - "Терек"4Фото

Футбольный матч "Урал" – "Терек" вызвал споры, комментатора требуют отстранить от работы

Сегодня 20:25 Спортивные комментаторы, журналисты и обычные пользователи продолжают обсуждать на просторах Сети матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Тереком". Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Грозного. Однако итоговый счёт справедливым показался далеко не всем. Например, на матче работал комментатор Матч ТВ Тимур Журавель, который после игры в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что "у старых грехов длинные тени". Журавель...

Самое популярное

Ящур в молоке вызвал панику в соцсетях9Фото
Отрывки из матча "Урал" - "Терек"4Фото

Галереи и видео

Ящур в молоке вызвал панику в соцсетях9Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама