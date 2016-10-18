Футбольный матч ЦСКА - "Монако" 18 октября 2016 года в рамках Лиги чемпионов пройдёт на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве. Команде Леонида Слуцкого придётся выложиться на полную, учитывая тот факт, что его подопечные набрали лишь одно очко в двух стартовых матчах и занимают последнее место в группе, в то время как у "Монако" уже три балла.

ЦСКА - "Монако" 18 октября 2016 года: на каком канале, где смотреть

Матч ЦСКА - "Монако" 18.10.2016 покажет федеральный канал "Матч ТВ". также смотреть за ходом игры онлайн можно будет на сайте телеканала и на различных спортивных порталах. Начало игры намечено на 21:30 мск.

ЦСКА - "Монако" 18 октября 2016 года, прогноз

Букмекеры в матче ЦСКА - "Монако" делают ставку на иностранный клуб. Армейцы потеряли Ерёменко и Дзагоева, а те представляли собой важную часть команды, без которой россиянами будет сложно справиться. К тому же на прогноз на матч ЦСКА - "Монако" оказали влияние предыдущие не очень успешные игры армейцев, которые не вселяют надежду в победу в этой игре.

ЦСКА - "Монако": составы

Составы команд будут известны непосредственно перед игрой, но уже известно, что Дзагоев и Ерёменко пока не готовы играть, в то время как Акинфеев, пропустивший поединок с «Уфой», может принять участие в матче, хотя и сложно сказать, к лучшему ли это или нет. Также на поле наверняка можно будет увидеть Ласина Траоре, которого арендовали как раз у "Монако".

У "Монако" точно будет отсутствовать Радамель Фалькао из-за сотрясения мозга. Хотя он уже вовсю тренируется с командой, но на поле в этот раз мы его не увидим.

Читайте также: Матч ЦСКА-"Монако" 18.10.2016: прогнозы дают эксперты