Испанская "Барселона" и шотландский "Селтик" 13 сентября 2016 года проведут поединок в рамках Лиги чемпионов на стадионе "Ноу Камп". Это игра станет первой для клубов на групповом этапе турнира розыгрыша 2016/17. Помимо "Барселоны" и "Селтика" в этой же группе сыграют мёнхенгладбахская "Боруссия" и английский "Манчестер Сити".

"Барселона" - "Селтик" 13 сентября 2016 года, на каком канале, где смотреть

Конечно же, поклонники клубов уже задаются вопросом "на каком канале смотреть матч "Барселона" - "Селтик" 13 сентября 2016 года", "где пройдёт прямая трансляция". Уже известно, что федеральный канал "Матч ТВ" не покажет эту игру. Для просмотра игры "Барселона" – "Селтик" необходимо быть подключённым на спортивные каналы системы "Матч".

В частности, поединок покажет канал "Футбол 1", прямая трансляция в 21:30 мск. Смотреть онлайн игру можно будет на сайте компании НТВ Плюс, выбрав нужный матч и заплатив деньги. Или найти бесплатную ссылку на просторах Сети.

"Барселона" подходит к игре с "Селтиком" в не самом лучшем настроении: в последнем матче национального чемпионата "сине-гранатовые" на своём поле сенсационно уступили "Алавесу" со счётом 1:2. Теперь после трёх туров чемпионата у "Барселоны" шесть очков, лидирует мадридский "Реал", не потерпевший не единого поражения.

"Селтик" в Шотландии крупно выиграл в дерби у "Глазго Рейнджерс" – 5:1.

"Барселона" - "Селтик" 13 сентября 2016 года, прогноз

Букмекеры не имеют абсолютно никаких сомнений в том, что хозяева поля выйдут из этого матча победителями. Они предоставили такую котировку коэффициентов на варианты основного исхода встречи:

П1 — 1.10 в БК Пари-Матч;

Х — 14, об этом информирует therussiantimes.com.50 в БК 1ХБет;

П2 — 40, отметил сайт therussiantimes.com.13 в БК Вулкан.

То есть, букмекеры не верят в "Селтик" и оценивают шансы на его победу как совсем маленькие.