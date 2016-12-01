ДТП с участием грузового автомобиля и "ГАЗели" произошло в Петербурге 1 декабря. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, водитель на грузовом автомобиле следовал из Колпино и на Софийской улице столкнулся с "ГАЗелью", перевозящей груз.

На фото с места ДТП видно, что после столкновения фура вылетела с дороги и пробила ограждение. Кабина грузовика повисла над кюветом.

В результате столкновения с фурой на Софийской у "ГАЗели" сломался борт, а перевозимый груз оказался на дороге.

По предварительным данным, в ДТП на Софийской 1 декабря никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП уточняются.