Федеральная служба безопасности России задержала пятерых участников преступной группы, связанной с запрещённой в России террористической организацией "Исламское государство". Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Установлено, что задержанные готовили теракты на территории Ингушетии и Москвы.

– В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность группы, созданной для совершения преступлений террористического и экстремистского характера, — сообщили в ведомстве.

В частности, у задержанных были изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ) массой около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте каждое, а также самодельные электродетонаторы, комплектующие к СВУ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 стастьи 205.5 по факту участия в деятельности террористической организации, запрещённой в РФ.



Также известно, что главарь группировки Саутиев был нейтрализован в октябре этого года при проведении контртеррористической операции в Ингушетии. Вместе с ним были ликвидированы пятеро участников банды.

"Исламское государство" – террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе на территории РФ.