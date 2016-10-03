В отношении украинского журналиста информагентства "Укринформ", а по совместительству кадрового офицера украинской разведки Романа Сущенко возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление ФСБ.

По данным российской разведки, Сущенко задержали в момент проведения "шпионской акции", он был пойман на месте с поличным. В России он занимался сбором секретных сведений, связанных с российскими войсками и Нацгвардией. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Российские спецслужбы сообщают, что сейчас полковник главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Отметим, что ранее в российском МИДе отметили, что он не обращался в ведомство за аккредитацией, хотя был обязан сделать. Никаких журналистских заданий мужчина на территории РФ не выполнял.

"Сущенко не выполнял на территории России журналистских функций", — подчеркнули в ведомстве.