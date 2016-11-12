ФСБ пресекла деятельность межрегиональной террористической группы, которая планировала теракты в Москве и Санкт-Петербурге.

Операция проведена при поддержке МВД России при участии специалистов из Таджикистана и Киргизии.

"В результате проведённых 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт–Петербурге задержано 10 террористов", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным силовиков, группа, состоящая из выходцев из Центральной Азии, готовила серию резонансных терактов с использованием автоматов и взрывчатки в местах массового скопления людей.

У боевиков было обнаружено и изъято четыре самодельных бомбы, начинённых поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

В ФСБ добавили, что задержанные дают признательные показания о контактах с главарями запрещённой на территории России международной террористической группировки ИГИЛ. Как отмечает ведомство, боевики также признались в своих целях, сообщниках и пособниках, как в России, так и за рубежом.