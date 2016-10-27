27 октября сотрудники УФСБ по городу и области передали Санкт-Петербургской Духовной Академии 64 иконы. Они были конфискованы по решению суда в ходе расследования уголовного дела о попытке контрабандного вывоза культурных ценностей из России. Как уточнили Metro в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, иконы, датированные с XVII по XX век, нуждаются в реставрации. Почти 15 лет они находились в хранилище ФСБ.

Обыски по делу о контрабанде проходили еще в 1998 году. Петербургские следователи вскрыли тайник, в котором обнаружили более 300 икон. С того времени правоохранительные органы передавали конфискованные образа в Эрмитаж и Русский музей. 27 октября 2016 года украденные иконы впервые были переданы духовному учебному заведению Русской Православной Церкви.

- Всё это время иконы, которые числятся на балансе Русского музея, находились в хранилище, - рассказал Мetro руководитель пресс-службы Духовной Академии Сергей Маляров. - Эксперты музея проводили экспертизу и установили, что перед ними иконы, созданные с XVII по XX век. Все эти 15 лет правоохранители ждали, что объявятся владельцы образов. Контрабандист отказался сотрудничать со следствием и рассказать, где он их взял.

На столах и мольбертах актового зала Академии в четверг представили 64 иконы, которые предстоит восстанавливать преподавателям и студентам Иконописного отделения. По заявлению архиепископа Амвросия и В. Н. Кичеджи – ректоров Духовной Академии и Академии имени Штиглица – учебные заведения будут сотрудничать в деле реставрации контрабандных икон.

- На реставрацию каждой иконы может уйти от одного до четырёх месяцев - состояние большинства из них плохое, - отмечает Сергей Маляров. - Но нас никто не торопит: планируется, что они будут выставлены в храме Двенадцати апостолов Санкт-Петербургской Духовной Академии, который откроется после реставрации в 2021 году.