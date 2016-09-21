ФСБ хочет добиться полной дешифровки интернет-трафик российских пользователей сети. Для этого спецслужба вместе с Минкомсвязью и Минпромторгом планирует выработать ряд технических решений, чтобы реализовать поставленную задачу, сообщает газета "Коммерсантъ". В частности, для анализа массива информации планируется использовать систему DPI, которая будет распознавать такие ключевики, например, как "бомба".

Все эти решения планируется находить в рамках реализации пакета законов Яровой, так как хранение огромных объёмов интернет-трафика операторов без дешифровки будет попросту бесполезен. В итоге, если система заработает, то она не только будет помогать в предотвращении потенциальных нападений, но и использоваться для более глубоких операций, включая оценки психологического состояния и вкусовых предпочтений пользователей сети.

Несколько собеседников издания отметили, что в качестве одного из вариантов рассматривается установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle). Этот инструмент будет активно помогать в дешифровке трафика.

Напомним, что "пакет Яровой" - это ряд предложений по противодействию экстремизму и терроризму в сети. Данный закон, в частности, обязывает операторов сотовой связи передавать данные пользователей для борьбы c терроризмом. Для этого им надо хранить вcю инфopмaцию o людях: переписка, звонки, трафик в тeчeниe тpёx лeт в специальных хранилищах, строительство и обустройство которых обойдётся сотовым операторам в сотни миллиардов рублей.

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